V noči na sredo obravnavali 257 nezakonitih migrantov

V kombiniranih vozilih so prevažali tudi do 48 nezakonitih migrantov.

V noči z 18. na 19. avgust 2020 so policisti zaradi povečanih migracij na območju policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto izvedli poostren nadzor, v katerem so obravnavali 257 ljudi, ki so nedovoljeno prestopili mejo. Posebna pozornost je bila namenjena predvsem točkam in razdaljam, ki se nahajajo med državnima mejama s Hrvaško in Italijo. V kombiniranih vozilih so prevažali tudi do 48 nezakonitih migrantov.

V poostrenem nadzoru, ki je trajal do 10. ure, so poleg policistov obeh policijskih uprav dodatno sodelovali še policisti posebne policijske enote, vodniki službenih psov, debriferji, specializirane enote za nadzor državne meje, policisti specializirane enote za nadzor prometa ter operaterji z droni iz Policijske uprave Ljubljana, so sporočili.

"Namen poostrenega nadzora je bil preprečevanje in odkrivanje nezakonitih prehodov meje na najbolj obremenjenih območjih. Policijske uprave Ljubljana, Novo mesto in Koper ostajajo najbolj obremenjene z nezakonitimi prehodi državne meje. V obdobju od 1. januarja do 18. avgusta 2020 je bilo obravnavanih 8.762 ilegalnih prehodov, v enakem lanskem obdobju smo obravnavali 8.802 ilegalnih prehodov," so sporočili z Generalne policijske uprave.

Kot so policisti zapisali v svojem poročilu, so med poostrenim nadzorom obravnavali večje skupine migrantov, in sicer:

na območju PP Črnomelj obravnavana skupina 85 oseb, ki so peš nedovoljeno prestopile mejo. V skupini je bilo 62 državljanov Afganistana, 22 državljanov Pakistana in en državljan Bangladeša;

prav tako na območju PP Črnomelj obravnavana skupina 48 oseb, državljanov Bangladeša, ki so nedovoljeno prestopile mejo v kombiniranem vozilu renault master, ki ga je vozil državljan Ukrajine;

na območju PP Cerknica obravnavana skupina 42 oseb, ki so nedovoljeno prestopile mejo v kombiniranem vozilu renault master, ki sta ga vozila dva slovenska državljana. V kombiniranem vozilu je bilo 33 državljanov Pakistana, pet iz Afganistana, dva iz Indije in dva iz Nepala;

V tem vozilu sta dva sprovajalca prevažala kar 42 migrantov. Policisti so jih odkrili na območju Policijske postaje Cerknica. Foto: Policija

na območju PP Metlika obravnavana skupina devetih državljanov Afganistana, ki so peš nedovoljeno vstopili v Slovenijo, nato pa so se s pomočjo dveh sprovajalcev, državljanov Afganistana in Kube, z dvema osebnima voziloma italijanskih registrskih oznak namenili odpeljati proti Italiji;

na območju PP Kočevje je bila v času nadzora obravnavana skupina treh državljanov Afganistana, ki jih je v osebnem avtomobilu prevažal sprovajalec, državljan Ukrajine.

V času poostrenega nadzora je bilo drugod po Sloveniji odkritih še 35 migrantov, skupaj tako 292 nezakonitih migrantov.

Tudi na območju PP Ljutomer so obravnavali skupino migrantov, in sicer štiri državljane Bangladeša, ki jih je v osebnem vozilu prevažal sprovajalec, državljan Iraka, so še zapisali v sporočilu za javnost.