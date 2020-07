Zaradi koronavirusa v Slovenijo prišlo manj nezakonitih migrantov

Policija je letos do konca junija obravnavala 4993 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za 12,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Maroka, Pakistana in Afganistana, ki predstavljajo več kot tri četrtine vseh nezakonitih migrantov. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 1766 migrantov.

Kot ugotavlja policija, se je letošnji januar začel z večjim številom ilegalnih prehodov od enakega obdobja lani, nato pa so na upad števila migrantov vplivale tudi razmere zaradi izbruha epidemije covid-19. "Enako velja tudi za število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav. Bistvena sprememba je zmanjšanje števila na mejah, sprva zaradi stečaja našega letalskega prevoznika, nato pa tudi zaradi omejitev letalskega prometa zaradi omejevanja epidemije," so pojasnili v junijskem poročilu o migracijah, piše STA.

Število nezakonitih prehodov se je nekoliko povečalo maja

Foto: STA Število nezakonitih prehodov se je po podatkih policije nekoliko začelo povečevati maja, ko je bilo najvišje v prvih petih mesecih. Policisti so maja našteli 903 nezakonite prehode. Še več nezakonitih prehodov, 1689, pa so zaznali pretekli mesec. Drugačna je tudi struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu, saj je opazno močno zmanjšanje števila Alžircev, ki so se preusmerili drugam, ter povečanje števila državljanov Maroka in Afganistana.

Po podatkih policije se je zmanjšalo število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Pakistanci v veliko manjši meri izrazijo namero kot Maročani in Alžirci, večina pa jih po nastanitvi v azilnih zmogljivostih nadaljuje pot v svoje dejanske ciljne države. To velja predvsem za državljane Maroka.

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 3118 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško (3100). Na tej meji je bilo največ vrnjenih državljanov Pakistana, in sicer 1146, še navaja STA.