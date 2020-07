Z Balkana ne prihajajo le okužbe, dramatično več je tudi migrantov, ujetih po nezakonitem prečkanju meje

V Sloveniji smo junija zabeležili strm porast nezakonitih prehodov državne meje. Prejšnji mesec so policisti obravnavali kar 1.689 nezakonitih prestopov meje, medtem ko so maja zabeležili 903. Gre za največji porast nezakonitih prehodov državne meje v letošnjem letu. Ob tem spomnimo, da so policisti ljubljanske policijske uprave od nedelje do ponedeljka zjutraj skupaj izsledili in prijeli kar 54 nezakonitih prebežnikov, ki so ilegalno prestopili državno mejo.

Januarja letos so policisti zabeležili 615 nezakonitih prehodov državne meje. Februarja se je število nezakonitih prehodov državne meje zmanjšalo (563), marca, ko se je tudi pri nas začela epidemija novega koronavirusa, pa je spet naraslo (658). Aprila, ko so bili v veljavi ukrepi za zajezitev novega virusa, so na policiji spet zabeležili padec nezakonitih prehodov meje (565).

Maja je nato število nezakonitih prehodov spet začelo naraščati (903), zadnji podatki iz junija (1.689) pa kažejo na visok porast nezakonitih prestopov državne meje. Da na tem področju spet beležimo porast, lahko razberemo tudi iz podatkov ljubljanske policijske uprave. Od nedelje od 6. ure do ponedeljka do 6. ure so namreč policisti na območju Mozelja, Poloma, Ribnice in Ljubljane izsledili ter prijeli 54 državljanov Bangladeša, Maroka, Irana in Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki z omenjenimi tujci še niso zaključeni, so v ponedeljek sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Za azil zaprosilo največ državljanov Maroka

Slovenski policisti so sicer v prvih šestih mesecih letošnjega leta obravnavali 4.993 nezakonitih prehodov državne meje. Lani so v enakem obdobju obravnavali 5.697 nezakonitih prestopov meje, kar pomeni, da se je število nezakonitih prestopov meje glede na enako obdobje lanskega leta zmanjšalo za 12,4 odstotka.

Najpogosteje so bili pri nezakonitih prehodih meje obravnavani državljani Maroka, Pakistana in Afganistana. Vsa tri navedena državljanstva predstavljajo več kot tri četrtine vseh ilegalnih migrantov. Ob tem je izrazit upad števila državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam, so sporočili s policije. Največ nezakonitih prehodov državne meje so v prvih šestih mesecih letošnjega leta obravnavali na ljubljanski (dve petini), koprski (več kot tretjino) in novomeški policijski upravi (četrtino).

Slovenski policisti so v prvi polovici letošnjega leta tujim varnostnim organom vrnili 3.118 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško, in sicer 3.100. Na fotografiji prebežniki v BiH. Foto: Reuters

Namero podaje prošnje za mednarodno zaščito je letos izrazilo 1.766 nezakonitih prebežnikov. Med njimi je bilo izrazito največ državljanov Maroka. V enakem obdobju lani je bilo obravnavanih 2.194 namer, število se je zmanjšalo za 19,5 odstotka. Na policiji padec pripisujejo predvsem zmanjšanju števila državljanov Alžirije, ki jim pot čez Zahodni Balkan ne ustreza več tako kot prej. Navedeni nezakoniti prebežniki so bili v nadaljnji postopek predani pristojnemu organu s področja mednarodne zaščite.

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom v prvi polovici letošnjega leta vrnili 3.118 (lani v v enakem obdobju 3.551) tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško, in sicer 3.100 (lani v enakem obdobju 3.474). Na slovensko-hrvaški meji je bilo največ vrnjenih državljanov Pakistana, in sicer 1.146 (lani v enakem obdobju 928). Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo vrnili 392 ljudi (lani 336), med katerimi je bilo 17 Slovencev.

Policija pojasnjuje, da je trend števila nezakonitih prehodov meje po velikem upadu v času ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa začel strmo naraščati. "Pričakovati je nadaljevanje velikega porasta števila nezakonitih prehodov. Struktura nezakonitih migrantov po državljanstvu je drugačna kot v lanskem letu. Opazno je močno zmanjšanje števila državljanov Alžirije ter povečanje števila državljanov Maroka in Afganistana. Največ je bilo obravnavanih državljanov Maroka," poudarjajo na policiji.

Število nezakonitih prebežnikov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, se je zmanjšalo. Pri tem se kaže povezava z državljanstvom ljudi, ki nezakonito vstopajo v državo. "Državljani Pakistana v veliko manjši meri izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito kot državljani Maroka in Alžirije. Po nastanitvi v azilnih kapacitetah tujci največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države, kar velja predvsem za državljane Maroka. Italija ostaja glavna točka vstopa na naši notranji meji," pravijo na policiji.