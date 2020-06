Zaradi pandemije manj migrantov, v prihodnjih mesecih pričakujejo porast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je v prvih petih mesecih letošnjega leta obravnavala 3.283 nezakonitih prehodov državne meje. V enakem obdobju lanskega leta so policisti obravnavali 4.426 ilegalnih prehodov državne meje, kar pomeni, da se je število nezakonitih prestopov meje v prvih petih mesecih letošnjega zmanjšalo za 25 odstotkov. V prvih petih mesecih letošnjega leta se je za okoli 28 odstotkov zmanjšalo tudi število namer za podajo prošnje za azil. Na policiji to pripisujejo ukrepom za zajezitev pandemije novega koronavirusa.

Zaradi nezakonitih prehodov državne meje so policisti letos najpogosteje obravnavali državljane Pakistana, Maroka in Afganistana. Državljani Pakistana predstavljajo tretjino, državljani Maroka četrtino, državljani omenjenih treh držav skupaj pa kar tri četrtine vseh nezakonitih migrantov. Na drugi strani je po navedbah policije izrazito upadlo število prebežnikov iz Alžirije, ki so se preusmerili drugam.

Največ nezakonitih prehodov meje so letos obravnavali policisti ljubljanske policijske uprave (dobro tretjino), na drugem mestu so policisti novomeške policijske uprave (tretjino), na tretjem pa policisti koprske policijske uprave (petino). Letos sta se po ugotovitvah policije spremenili tako struktura po državljanstvu kot tudi razporeditev po policijskih upravah.

Za približno 28 odstotkov manj namer za podajo prošnje za azil

V prvih petih mesecih letošnjega leta je namero podaje prošnje za mednarodno zaščito izrazilo 1.198 nezakonitih prebežnikov. Med njimi je bilo največ državljanov Maroka (479). V enakem obdobju lani so pristojni obravnavali 1.662 namer podaje prošnje za azil, kar pomeni, da se je število v prvih petih mesecih letošnjega leta zmanjšalo za 27,9 odstotka.

"Število se je zmanjšalo predvsem zaradi zmanjšanja števila državljanov Alžirije, ki jim pot čez Zahodni Balkan ne ustreza več tako kot prej. Navedeni ilegalni migranti so bili v nadaljnji postopek predani pristojnemu organu s področja mednarodne zaščite," pravijo na policiji. Število nezakonitih prehodov se je maja leto sicer nekoliko povečalo, rast števila nezakonitih prestopov meje pa na policiji pričakujejo predvsem po odpravi omejitev na področju prometa in mobilnosti zaradi pandemije covid-19.

Begunci in migranti v BiH Foto: Reuters

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom v prvih petih mesecih letošnjega leta vrnili 2.030 tujcev (lani v enakem obdobju 2.855), od tega največ oziroma 2.019 na meji s Hrvaško (lani v enakem obdobju 2.792). Na meji s Hrvaško je bilo največ vrnjenih državljanov Pakistana, in sicer 814 (lani v enakem obdobju 748). Tuji varnostni organi so v Slovenijo letos vrnili 224 ljudi (lani v enakem obdobju 263), med katerimi je bilo tudi 15 slovenskih državljanov.

Manjše število nezakonitih prehodov je posledica ukrepov za zajezitev epidemije

Na policiji so v oceni stanja navedli, da se je letošnji januar začel z večjim številom nezakonitih prehodov meje v primerjavi z lanskim januarjem. "V nadaljevanju se število ni začelo povečevati, kot je bilo sprva pričakovati. Na število je vplivala tudi situacija in ukrepi glede pandemije covid-19. Število se je nekoliko povečalo v letošnjem maju," pojasnjujejo na policiji. Struktura nezakonitih migrantov po državljanstvu je po njihovih besedah drugačna kot v lanskem letu.

Število nezakonitih prehodov državne meje se je v prvih petih mesecih letošnjega zmanjšalo za 25 odstotkov. Foto: STA

"Opazno je močno zmanjšanje števila državljanov Alžirije ter povečanje števila državljanov Maroka in Afganistana. Največ je bilo obravnavanih državljanov Pakistana. Število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, se je zmanjšalo. Pri tem se kaže povezava z državljanstvom oseb, ki ilegalno vstopajo v državo. Državljani Pakistana v veliko manjši meri izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito kot državljani Maroka in Alžirije," razlagajo na policiji. Po nastanitvi v azilnih kapacitetah tujci največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države, glavna točka vstopa na naši notranji meji pa ostaja Italija.