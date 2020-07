Hrvati stopili na prste tihotapcem, ki so proti Sloveniji prevažali migrante

Tihotapci so nezakonite prebežnike tihotapili iz BiH čez Hrvaško proti Sloveniji. Na fotografiji meja med BiH in Hrvaško.

Tihotapci so nezakonite prebežnike tihotapili iz BiH čez Hrvaško proti Sloveniji. Na fotografiji meja med BiH in Hrvaško. Foto: Reuters

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je danes vložil obtožnico proti sedmim hrvaškim državljanom zaradi nezakonitega prevoza migrantov iz BiH čez Hrvaško proti Sloveniji. Februarja in marca letos so tihotapci po navedbah Uskoka nezakonito prepeljali 40 migrantov ter ob tem zaslužili 6.300 evrov.

Obtoženci, ki so stari med 21 in 33 let, naj bi se povezali z neznano osebo iz BiH, da bi na nezakonit način prepeljali migrante čez mejo med BiH in Hrvaško ter čez hrvaško-slovensko mejo. Za vsakega prepeljanega migranta so zahtevali 175 evrov, je sporočil Uskok.

Tihotapci prepeljali 40 migrantov in zaslužili 6.300 evrov

Kot še navajajo, so med 23. februarjem in 7. marcem letos v šestih primerih prepeljali 40 migrantov ter tako zaslužili 6.300 evrov. Obtožili so jih, da so kot organizirana zločinska skupina storili kazniva dejanja nezakonitega vstopa, gibanja in bivanja na Hrvaškem ter v drugi državi članici EU ali podpisnici schengenske pogodbe. Hrvaška zakonodaja za tovrstna kazniva dejanja predvideva kazen od enega do osmih let zapora.

Danes je sicer svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi, posvečen je vsem, ki se borijo proti tovrstnemu kriminalu in pomagajo žrtvam. Letos so posebej opozorili na policiste, socialne in zdravstvene delavce, pa tudi na pripadnike nevladnih organizacij in druge po svetu, ki ščitijo ranljive, poroča STA.