Prijeli štiri tihotapce nezakonitih prebežnikov

Murskosoboški kriminalisti so pretekli teden prijeli štiri tuje državljane, ki so nezakonitim prebežnikom pomagali pri ilegalnem prehodu državne meje. Vse osumljence so s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanje odredil pripor.

Kot so sporočili z murskosoboške policijske uprave, so policisti prejšnji torek prijeli dva državljana Belgije in enega državljana Bolgarije, ki so pri nezakonitem prehodu meje pomagali 17 tujcem. Naslednji dan so prijeli državljana Nizozemske, ki je pomagal državno mejo nezakonito prestopiti 29 nezakonitim prebežnikom.

Vsi osumljenci so bili s kazensko ovadbo privedeni pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je za vse odredil pripor. Vozila, ki so jih osumljenci uporabljali pri izvršitvi kaznivega dejanja, so bila zasežena, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.