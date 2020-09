Italija bo že zvečer okrepila nadzor na meji s Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese je danes v Trstu zagotovila, da Italija kljub povečanemu migracijskemu pritisku ne bo zaprla manjših mejnih prehodov s Slovenijo, bo pa okrepila prisotnost vojakov in policistov v obmejnem pasu. Napovedala je tudi obnovo mešanih slovensko-italijanskih policijskih patrulj, poroča Primorski dnevnik.

Mešane policijske patrulje sta državi opustili ob zaostritvi epidemije novega koronavirusa. Po poročanju tržaškega časnika pa je ministrica Luciana Lamorgese obnovitev skupnega nadziranja meje z mešanimi patruljami napovedala "že za danes zvečer". Tudi sicer je sodelovanje s slovensko policijo pohvalila, poročanje Primorskega dnevnika navaja STA.

Na območje dežele Furlanija-Julijska krajina bodo sicer poslali dodatno število vojakov za "bolj učinkovit nadzor območja", je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še napovedala ministrica po današnjem obisku tržaške prefekture, kjer se je pogovarjala predvsem o vprašanju nezakonitih migracij.

Preko tako imenovane zahodnobalkanske poti je letos v Italijo prišlo že več kot 3000 nezakonitih migrantov. V enakem obdobju lani jih je slovensko-italijansko mejo nezakonito prečkalo 2100. Letos so Sloveniji vrnili že 852 nezakonitih migrantov, je po poročanju STA opozorila Lamorgesejeva.

V deželi sicer za "varnost na cestah" že skrbi 375 vojakov, dodatne pa bodo poslali predvsem na manjše mejne prehode, pa tudi glavne ceste in avtoceste, da bi tako prekinili poti, ki jih uporabljajo tihotapci migrantov.

Velika prilagodljivost kriminalnih skupin

Ministrica je opozorila tudi na veliko prilagodljivost kriminalnih skupin, ki izvajajo nezakonite migracije. "Zlahka spreminjajo svoje poti, prilagajajo se spremembam. Takoj, ko zapremo eno pot, najdejo drugo. Moramo biti korak pred kriminalnimi skupinami," je še dejala Lamorgesejeva.

Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je sicer izrazil razočaranje, ker ministrica ni prisluhnila njihovim pozivom, da bi za večji nadzor nezakonitih migracij na meji s Slovenijo zaprli manjše mejne prehode in ohranili odprte le tiste na glavnih prometnicah, še navaja Ansa.

"Ministrica je zagotovila več mož za nadzor na določenih manjših mejnih prehodih. In če to ne bo dalo želenega učinka, pa mi je dejala, da ne vidi alternative zaprtju teh prehodov," je povedal Fedriga po srečanju na tržaški prefekturi, ki so se ga udeležili tudi župani obmejnih občin.

Tudi sama je izrazila upanje, da bodo dodatne sile za nadzor meje prinesle pozitiven rezultat. Skupno se bo že nocoj začel okrepljen nadzor 21 manjših prehodov meje. "Bomo videli, kako bo šlo," je dejala ministrica.

Prijete nezakonite migrante bodo prepeljali v posebne namestitvene objekte in tudi nekdanje vojašnice, kjer bodo morali pred nadaljnjo obravnavo prestati 14-dnevno karanteno. Država pa bo tudi zagotovila potrebna finančna sredstva, je zagotovila ministrica.