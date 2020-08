Strma rast nezakonitih prečkanj meje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dveh mesecih so policisti na območju Slovenije zabeležili strmo rast nezakonitih prehodov državne meje. To policija ugotavlja tudi v oceni stanja.

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so policisti na območju Slovenije obravnavali 7.409 ilegalnih prehodov državne meje, kar 1,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, je zapisano v poročilu policije o nezakonitih prehodih državne meje.

Policija še naprej pričakuje rast

Foto: STA Predvsem v zadnjih dveh mesecih se je število nezakonitih prehodov meje močno povečalo. Potem ko so policisti maja našteli 907 primerov nezakonitih prehodov meje, se je številka v juniju povzpela na 1.781, pretekli mesec pa na 2.319. V zadnjih dveh mesecih so številke višje kot v primerljivih letih 2018 in 2019.

V prvih petih mesecih je bilo število nezakonitih prehodov meje sicer bistveno nižje kot v letih pred tem, v večini pa so bile nižje številke povezane z omejitvami potovanja zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa.

Policija v oceni stanja pričakuje, da se bo veliko število ilegalnih prehodov nadaljevalo tudi v prihodnjih mesecih. Vprašanja o tem, kako nameravajo ukrepati, če sploh, smo poslali na ministrstvo za notranje zadeve. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Največ Maročanov

Struktura nezakonitih priseljencev po državljanstvu je nekoliko drugačna kot lani. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Maroka in Pakistana. Ti dve državljanstvi ima polovica vseh nezakonitih priseljencev. Izrazit je upad števila državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam.

Največ nezakonitih prehodov so obravnavali na območju Ljubljane, in sicer dve petini, sledita pa PU Koper in PU Novo mesto.

Prošenj za mednarodno zaščito manj kot lani

Letos je 2.438 nezakonitih priseljencev izrazilo prošnjo za mednarodno zaščito, kar je za devet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prevladujejo državljani Maroka.