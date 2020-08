Novomeški policisti prijeli 106 tujcev in dva organizatorja nezakonitih prevozov

Novomeški policisti so na 15 lokacijah na območju Bele krajine, Posavja in Dolenjske izsledili 106 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ob tem so prijeli še dva državljana Ukrajine, ki sta nameravala v notranjost države prepeljati šest tujcev.

Državljanoma Ukrajine, ki so ju črnomaljski policisti ustavili v Vrčicah, so kriminalisti odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. V bližnjem gozdu so nato policisti izsledili in prijeli še pet državljanov Pakistana in štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci še potekajo.

Policisti se zahvaljujejo prebivalcem ob meji, ki jim z obvestili pomagajo pri prepoznavanju sumljivih oseb in vozil in s tem pri varovanju državne meje.