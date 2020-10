Pritisk nezakonitih migrantov na meje začel upadati

Policisti so septembra obravnavali bistveno manj nezakonitih prehodov državne meje kot avgusta in julija.

Policisti so septembra obravnavali 1.581 nezakonitih prehodov državne meje, kar je manj kot avgusta, ko so jih obravnavali največ v letošnjem letu, in sicer 2.723. Julija so obravnavali 2.433, junija pa 1.807 nezakonitih prehodov meje. Na policiji ugotavljajo, da se je število nezakonitih prestopov meje v prvih devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 0,6 odstotka.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 11.855 nezakonitih prehodov državne meje. V lanskem letu so v enakem obdobju obravnavali 11.931 nezakonitih prehodov meje. Število nezakonitih prestopov državne meje se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 0,6 odstotka.

Najpogosteje so bili pri nezakonitih prehodih državne meje obravnavani državljani Pakistana in Maroka. Državljani omenjenih držav pomenijo polovico vseh nezakonitih migrantov, pojasnjujejo na policiji. Največ nezakonitih prehodov meje so obravnavale policijske uprave Ljubljana, Novo mesto in Koper, ki so vsaka obravnavale približno slabo tretjino vseh nezakonitih prehodov meje.

Trend števila ilegalnih prehodov je po navedbah policije do letošnjega avgusta strmo naraščal in v zadnjem mesecu upadel. "S poslabšanjem vremenskih razmer bo trend števila nezakonitih prehodov upadel," pravijo na policiji. Število nezakonitih prebežnikov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, se je letos prav tako zmanjšalo.

Prošenj za mednarodno zaščito manj kot lani

Namero za podajo prošnje za azil je letos izrazilo 3.234 nezakonitih migrantov, med njimi največ državljanov Maroka. V enakem obdobju lanskega leta je bilo podanih 3.857 namer, število se je od lani zmanjšalo za 16,2 odstotka. Število se je zmanjšalo predvsem zaradi zmanjšanja števila državljanov Alžirije. Navedene nezakonite migrante so v nadaljnji postopek predali pristojnemu organu s področja mednarodne zaščite. Po nastanitvi v azilnih zmogljivostih tujci največkrat nadaljujejo pot v svoje resnične ciljne države, pojasnjujejo na policiji.

Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji v prvih devetih mesecih letošnjega leta ugotovili 779 kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Republiko Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj. Foto: STA

Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji v prvih devetih mesecih letošnjega leta ugotovili 779 kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Republiko Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj. Število omenjenih kršitev se je od enakega obdobja lani povečalo za 29,4 odstotka. Največ nedovoljenih vstopov na notranjih mejah policisti obravnavajo iz Avstrije in Italije.

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Republiko Slovenijo oziroma druge države članice EU je bilo na mejnih prehodih letos skupaj zavrnjenih 3.261 državljanov tretjih držav, od tega skoraj vsi na kopenski meji s Hrvaško. Omenjeno število se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za štiri odstotke, pojasnjujejo na policiji.