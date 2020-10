Zaradi nezakonitega prevažanja migrantov pridržali Moldavca

Celjski policisti so zaradi nezakonitega prevažanja treh Iračanov pridržali 22-letnega voznika osebnega vozila in 21-letnega sopotnika iz Moldavije. Čaka ju tudi kazenska ovadba. Vsi trije Iračani so zaprosili za azil, so danes sporočili s celjske policijske uprave.

Policisti so v soboto na avtocestnem počivališču Lopata obravnavali moldavskega voznika in njegovega sopotnika. Po zbranih podatkih so Iračani, ki so bili na poti iz Iraka dobra dva meseca, slovensko mejo prestopili peš, prav tako so peš prestopili tudi preostale meje. Notranjosti držav so prepotovali skriti v različnih tovornih in osebnih vozil, so še pojasnili na PU Celje.