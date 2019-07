Številni prodajalci mešajo domače in italijanske marelice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja letina marelic v vipavskih nasadih je zelo bogata, saj so pridelali 300 ton. Ponagajalo jim ni niti nekaj neurij v zadnjem času. Nekateri prodajalci domače sadje mešajo s cenejšim iz uvoza. Med 300 naključnimi pregledi so inšpektorji letos odkrili 20 kršiteljev. Le redkokdo ve, da je prodajalec dolžan razkriti naslov kmetije in lokacijo nasada. Prav danes se medtem v Ajdovščini začenja Praznik mareli.