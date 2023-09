Steklo sprejemanje vlog za povračilo plač zaradi odpravljanja posledic poplav

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, je eden od ukrepov za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov, ki jih določa prejšnji teden sprejeti interventni zakon.

Veljajo le pisne odredbe

Zakon velja od sobote, 2. septembra, in kot so danes sporočili z zavoda za zaposlovanje, je za uveljavljanje tega ukrepa pomembno, da delodajalci zaposlenim odredijo obveznost opravljanja drugega dela pisno. To morajo storiti najpozneje v petih dneh po uveljavitvi zakona, torej do 7. septembra.

Pisna odredba je eno od dokazil, ki jih morajo delodajalci priložiti vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenim. To storijo elektronsko prek zavodovega portala za delodajalce, in sicer najpozneje do 18. septembra. Ob tem na zavodu pozivajo k upoštevanju roka. Nepopolne vloge bo sicer mogoče pozneje dopolniti.

Povračilo le za obdobje do 3. septembra

Povračilo izplačanih plač lahko uveljavljajo delodajalci, registrirani v Sloveniji najkasneje 2. avgusta letos, ki so zaposlenim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov. Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se upošteva odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin po zakonu o delovnih razmerjih.

Povračilo izplačanih plač lahko uveljavljajo za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra letos.

Največ do višine majske povprečne plače

Izplačane plače tem zaposlenim bodo dobili povrnjene v celoti, vendar največ do višine povprečne mesečne plače za maj 2023. Povračilo se bo izplačevalo mesečno.

V obdobju prejemanja povračila morajo delodajalci zagotavljati delo zaposlenim v skladu z zakonom o delovnih razmerjih ter izplačevati neto plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Nekatere dejavnosti so izključene

Do povračila pa niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskih proračunov in prav tako ne delodajalci z več kot deset zaposlenimi, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost. Iz ukrepa so izključeni še tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Prav tako ni mogoče tega ukrepa uveljavljati, če je podjetje v stečajnem ali likvidacijskem postopku.