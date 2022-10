Stavkovni odbor novinarjev: To je nezakonito trpinčenje, to je kolektivni mobing

38 zaposlenih na RTV, ki so 24. avgusta in 5. septembra "vdrli" v studio RTV Slovenija ob koncu dnevnoinformativne oddaje Dnevnik pred Slovensko kroniko, je v petek dobilo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja.

"To je nedopustno in nezakonito trpinčenje na delovnem mestu. To je kolektivni mobing. Institut opomina pred odpovedjo je zavržna praksa v Sloveniji. Delodajalec je v 38 primerih prekršil predpisano imuniteto. Teče tudi inšpekcijski nadzor. Danes smo imeli prvi pogovor s kriminalistom glede stavke 20. junija," je na novinarski konferenci koordinacije novinarskih sindikatov in stavkovnega odbora na RTV Slovenija, potem ko je 38 zaposlenih zaradi dvakratnega vdora v studio v petek prejelo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, povedala predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTV in vodja stavkovnega odbora Helena Milinkovič. 13. krog pogajanj z vodstvom bo sicer potekal ta teden v petek.

38 zaposlenih na RTV, ki so 24. avgusta in 5. septembra "vdrli" v studio RTV Slovenija ob koncu dnevnoinformativne oddaje Dnevnik pred Slovensko kroniko, je v petek dobilo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja. "Institut opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja po zakonu o delovnih razmerjih ne predvideva možnosti formalnega ugovora, zato je 38 zaposlenih vnaprej obsojenih kršenja delovnih obveznosti – brez možnosti ugovora ali zagovora," je opozorila Milinkovičeva.

"To je nedopustno in nezakonito trpinčenje na delovnem mestu. To je kolektivni mobing. Institut opomina pred odpovedjo je zavržna praksa v Sloveniji. Delodajalec je v 38 primerih prekršil predpisano imuniteto. Teče tudi inšpekcijski nadzor. Danes smo imeli prvi pogovor s kriminalistom glede stavke 20. junija," so še povedali. Spomnimo, da inšpekcijski nadzor izvaja Inšpektorat za delo, ki ga vodi vršilec dolžnosti Luka Lukić. Kot smo poročali, je Lukić nekdanji novinar RTV Slovenija in predsednik Sindikata novinarjev Slovenije. Na Inšpektoratu za delo je vlogo vršilca dolžnosti glavnega delovnega inšpektorja na predlog ministra za delo Luke Mesca (Levica) prevzel sredi septembra.

Kot so navedli v stavkovnem odboru in Koordinaciji novinarskih sindikatov, to razumejo kot nadaljevanje groženj vodstva. "Oba za delodajalca sporna dogodka sta bila organizirana v času stavke. Stavkovni odbor je to dejavnost podprl. Tudi ta dogodka so vodili člani stavkovnega odbora. Delodajalec je z naklepnim napadom kršil 90. člen zakona o delovnih razmerjih. Po 13. členu zakona o stavki stavka ne pomeni kršitve delovne obveznosti in ne sme imeti za posledico prenehanj delovnega razmerja. Delodajalca smo opozorili, da te opomine nemudoma umakne. Vodstvo se je odzvalo na naše povabilo in je pripravljeno na 13. krog pogajanj. Potekalo naj bi ta teden v petek," so napovedali.

Svet delavcev: Ne bomo stali križem rok

"Protestirati proti razgradnji je častno dejanje. Kot veste, smo se prejšnji četrtek sešli prvikrat. Namesto da bi se direktor sestal z nami, je v tihi sobani podpisoval opomine," so opozorili v svetu delavcev.

"Zahtevamo dosledno spoštovanje ZDSU in participacijske pogodbe. Prikazujejo nas kot neke marionete. To je plod domišljije in popolne zlorabe. Svet delavcev generalnega direktorja poziva, da prekliče nevzdržne komentarje. Od petka, odkar je vodstvo podelilo te cinične, površne opomine, si zastavljamo vprašanje, kaj bi v tem dialogu vprašali generalnega direktorja. Vprašali bi ga, koliko ukorov bo podpisal za tiste, ki ne opravljajo svojega dela, za tiste, ki ukaze svojim delavcem pošiljajo prek e-pošte sredi noči, koliko ukorov bo podelil sam sebi, ker ne ukrepa. Dialoga ne more biti, če tisti, ki dialog predlaga, v dialogu noče sodelovati. Dialoga ne moreš pridobiti z grožnjami in pisanjem opominov. Zelo se moti, kdor meni, da bo svet delavcev ob teh opominih stal križem rok," so še dodali.

Za komentar na odziv koordinacije novinarskih sindikatov in stavkovnega odbora smo prosili tudi vodstvo RTV. Objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.