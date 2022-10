Romana Tomc kritična do sestanka o RTV v režiji Sophie in 't Veld

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska poslanka iz vrst desnosredinske EPP in domače parlamentarne stranke SDS Romana Tomc je danes naslovila pismo na Sophie in 't Veld, predsedujočo skupini za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in temeljnih pravic v članicah EU (DRFMG). Očita ji, da je na napovedani petkov sestanek o stanju medijev v Sloveniji, na katerem bo govora o Radioteleviziji Slovenija, povabila zgolj predstavnike slovenske vlade, ne pa tudi predstavnikov opozicije, ki so predlagali referendum o zakonu o RTV in v ta namen zbrali potrebnih 40.000 podpisov državljank in državljanov.

DRFMG je za petek napovedal sestanek na temo "izmenjave mnenj o stanju medijev v Sloveniji", na katerega sta, kot je razvidno iz pisma Romane Tomc evropski poslanki Sophie in 't Veld vabljena dva ministra aktualne slovenske vlade.

Tomčeva je bila v pismu do tega kritična: opozorila je, da se Sophie in 't Veld o tem, koga iz Slovenije povabiti na sestanek, odločila sama in se o tem ni posvetovala z drugimi člani skupine DRFMG.

Sophie in 't Veld, predsedujoča skupini za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in temeljnih pravic v članicah EU (DRFMG) in evroposlanka iz vrst liberalcev (Renew). Foto: Ana Kovač

"Seznamu povabljenih iz Slovenije odločno nasprotujem," je v pismu zapisala Tomčeva in nadaljevala: "Predsednica je povsem arbitrarno sprejela odločitev o vabilu dvema ministroma slovenske vlade. Dejstvo je, da se vlada zavzema za spremembe zakona o RTV po lastnih merilih, zato bosta povabljena ministra po vsej verjetnosti zagovarjala spremembe zakona, kar bo privedlo do popolne politizacije RTV. Obstaja verjetnost, da bosta ministra uporabila zavajajoče argumente, da bo novi zakon o RTV poskrbel za njeno depolitizacijo, v resnici pa bo ravno obratno, na kar so opozorili že mnogi strokovnjaki."

Slovenska evroposlanka je izrazila mnenje, da bi morali biti na sestanek povabljeni tudi člani opozicije, ki so sprožili referendumsko pobudo za zakon o RTV in v ta namen uspešno zbrali dovolj podpisov. "To je edini način, da člani DRFMG dobijo popoln vpogled v dejansko stanje. Trenutni seznam povabljencev na sestanek daje vtis, da predsednice DRFMG druga mnenja ne zanimajo, to pa je v nasprotju z vsemi demokratičnimi standardi."

Tomčeva je v pismu tudi predlagala nov termin sestanka, saj je ta trenutno napovedan po koncu petkove plenarne seje v evropskem parlamentu, ko večina evroposlancev že odide domov k svojim družinam. Izrazila je tudi veliko začudenje, da naj bi sestanek potekal za zaprtimi vrati, kaj je v nasprotju s siceršnjim prizadevanjem evropskega parlamenta za čim večjo transparentnost.