Stavijo na Američane; lakirnica stoji, delavce preusmerili v Avstrijo #video

Pomanjkanju naročil za hoško lakirnico naj bi botroval predvsem brexit, saj so tu lakirali izključno vozila znamke Jaguar. Po večmesečnem čakanju na delo je bilo večina od 130 delavcev v proizvodnji vesela, da so jih ponovno pozvali na delo, pa čeprav v Avstrijo.

''Za večino njih napotenih pa težavo predstavlja, da problem predstavlja to, da ves čas delajo ponoči in to že zdaj traja osem, devet mesecev,'' je opozoril predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak.''

Nekaj delavcev takšnega ritma ni zdržalo in so dali odpoved aneksa o napotitvi v Avstrijo, pa čeprav so zdaj brez dela. Vodstvo Magne zaustavitev delovanja lakirnice in spremembe prostorskega načrta ni želelo podrobneje komentirati. O širitvi se bodo odločali šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja, glavni kriterij pa bodo potrjena naročila. Magna očitno verjame v oživitev avtomobilske industrije, saj je zgolj za arheološka izkopavanja odštela več kot pol milijona evrov.