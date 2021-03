Stavbe, ki so ključne za zdravo prihodnost ljudi in podjetij

Ljudje svoj pogled vedno bolj usmerjamo k trajnosti in odgovornemu odnosu do okolja, temu pa sledi tudi gradnja. Ker večino našega časa preživimo v zaprtih prostorih, ima kakovost notranjih prostorov in stavb ključno vlogo pri dobrem počutju in velik vpliv na zdravje – v pozitivnem in negativnem smislu.

Cilj trajnostne gradnje je zmanjšati vpliv industrije na okolje s praksami trajnostnega razvoja, energetsko učinkovitostjo in izkoriščanjem zelene tehnologije. Gre za strategijo ustvarjanja zdravega okolja, ki temelji na ekoloških načelih, osredotoča pa se na šest pravil: ohraniti, ponovno uporabiti, reciklirati oziroma obnoviti, zaščititi naravo, ustvariti zdravju prijazne in kakovostne objekte.

Gradbeni sektor zaradi velikih količin različnih materialov in energije, ki jih gradbena industrija uporablja, pomembno vpliva na okolje: približno 40 odstotkov emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje, namreč prihaja iz stavb, zato so trajnostne zgradbe ključne za bolj zdravo prihodnost ljudi in podjetij.

Izzivi trajnostne gradnje

Čeprav so koristi trajnostne gradnje očitne, je ni mogoče udejaniti čez noč. Treba je usposobiti delavce, spremeniti izbiro materialov in način gradnje, kar zahteva čas in denar. Druga ovira, s katero se lahko srečajo številna podjetja, so dejanski stroški trajnostne gradnje.

Uporaba lokalno pridobljenega materiala je pogosto dražja. Poleg tega je treba kombinirati trajnostne materiale lokalnega izvora z ustreznimi novimi tehnologijami ter zagotoviti inovativne rešitve, ki ustrezajo povpraševanju po bolj trajnostnih gradbenih projektih. Trajnostna gradnja ne pomeni le uporabe najnovejših materialov. Gre tudi za uporabo gradbenih metod, ki spodbujajo takšna prizadevanja: natančno rezanje materialov za manj odpadkov, ločevanje in reciklaža odpadkov, čiščenje vode na lokaciji gradnje, varčevanje z energijo, izbira lokalnih trajnostnih in recikliranih materialov ter obnovljivih virov energije.

Medtem ko je trajnostna gradnja kratkoročno nekoliko dražja, se je pokazalo, da je srednje- in dolgoročno bistveno cenejša.

Prednosti zelenih stavb

Trajnostna gradnja ni dobra samo za okolje, čeprav je naša ekološka usmerjenost zelo dober razlog za sprejetje trajnostnih načinov gradnje. Okolju prijazne metode imajo v gradbeni industriji veliko koristi.

#1 Spodbujanje bolj zdravega načina življenja

Uporaba trajnostnih materialov pri gradnji je koristna za zdravje in dobro počutje ljudi. Nedavne raziskave so med drugim pokazale, da se kognitivne sposobnosti zaposlenih, ki delajo v okolju prijaznih stavbah, lahko močno zvišajo. Zaposleni bolje sprejemajo odločitve, poveča se tudi zadovoljstvo bivanja.

#2 Manj odpadkov

Zmanjšanje gradbenih odpadkov je tudi koristen stranski učinek zelene gradnje. Trajnostna gradnja že tako uporablja manj virov, ki so praviloma obnovljivi, poleg tega so tudi metode gradnje bolj trajnostne.

#3 Spodbujanje gospodarstva

Trajnostna gradnja lahko zagotovi tudi številna delovna mesta in spodbudi gospodarstvo. Vse večje število naložb v trajnostno in obnovljivo energijo ustvarja nova delovna mesta v različnih panogah, zlasti na področju gradbeništva. Gradbena industrija se trenutno prilagaja, ustvarja nova delovna mesta na področju obnovljivih virov energije ter ustvarja novo in trajnostno infrastrukturo.

#4 Spodbujanje trajnosti

Trajnostna gradnja spodbuja tudi učinkovito porabo energije. S povečano gradnjo infrastrukture za pridobivanje obnovljivih virov energije skupaj s trajnostnimi gradbenimi metodami več ljudi začenja spoznavati pomen in učinkovitost uporabe trajnostnih metod. Trajnostne koncepte tako vedno več ljudi vidi kot izvedljive, uresničljive in učinkovite.

