Velenjske policiste je zjutraj okoli 8.30 občan obvestil, da se sosed čudno vede in da je skozi okno stanovanjskega bloka v Velenju zmetal več različnih stvari. Policija je takoj ukrepala.

Na kraj je nemudoma odšla patrulja Policijske postaje Velenje, kjer so policisti ugotovili, da občan, ki se je zaprl v stanovanje, iz katerega je iztekala voda, grozi, da se bo razstrelil.

"Zaradi zagotovitve varnosti smo v sodelovanju z gasilci evakuirali stanovalce celotnega vhoda stanovanjskega bloka, gasilci pa so zaprli vodo ter tako ustavili iztekanje vode in posledično škodo. Policisti smo med tem uspeli vzpostaviti stik z občanom ter ga obvladali in pomirili," je sporočila Milena Trbulin iz Policijske uprave Celje.

Po prvih podatkih so bile grožnje lažne, saj občan pri sebi ni imel eksplozivnih snovi, je še povedala Trbulinova.