Eksplozija v Kranju: stanovalci so se že vrnili domov

Stanovalci stanovanjskega bloka v Kranju, v katerem je v sredo zjutraj odjeknila eksplozija, so se v sredo zvečer že lahko vrnili v svoje domove. Danes so na delu predstavniki zavarovalnice, ki bodo ocenili nastalo škodo.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je v sredo okoli 7.30 v Stošičevi ulici v Kranju v stanovanju večstanovanjskega objekta eksplodirala plinska jeklenka. Eksplozija je poškodovala okna objekta, razbitine je odneslo po širši okolici, poškodovanih je bilo nekaj parkiranih vozil.

Kranjski poklicni gasilci so zavarovali kraj dogodka, pogasili manjša žarišča požara in zaprli dovod zemeljskega plina. Iz objekta so evakuirali 28 oseb. Ena oseba je bila poškodovana in so jo reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Poškodovanih je bilo osemnajst stanovanj

V eksploziji je bilo poškodovanih 18 stanovanj. Stanovalcem je bilo naročeno, naj, dokler pristojne službe ne ugotovijo ustreznosti objekta za nadaljnje bivanje, v objekt ne vstopajo. Po pregledu brezhibnosti plinskih in električnih inštalacij ter statične stabilnosti večstanovanjskega objekta so se stanovalci v sredo zvečer okoli 18.30 že lahko vrnili domov.

Pred tem je Civilna zaščita Kranj evakuiranim ponudila zatočišče v občinskih prostorih, potrebe po iskanju nadomestnih nastanitev ni bilo, je za STA pojasnil namestnik poveljnika kranjske civilne zaščite Vid Krčmar. Se pa utegne zgoditi, da bodo morali poiskati nadomestno namestitev za 89-letnega moškega, ki je bil v eksploziji hudo poškodovan in ostaja na zdravljenju v bolnišnici.

Medtem ko kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in vodijo preiskavo morebitnega kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja, danes v poškodovanem stanovanjskem bloku poteka tudi ocenjevanje višine nastale škode.