V enem izmed stanovanj v bloku na območju Kranja je okoli 7.30 eksplodiral plin, kažejo prvi podatki Policijske uprave Kranj. Vse interventne službe so na kraju. Ena odrasla oseba je poškodovana in ni v smrtni nevarnosti. Vse stanovalce so evakuirali. Nastala je velika premoženjska škoda, so sporočili.