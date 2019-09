Srčna poteza ljubljanskega gostinca, ki bi jo lahko posnemali tudi drugi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gostinsko podjetje Burek Olimpija je na svojem profilu na Facebooku danes dopoldne objavilo informacijo, da bo enemu od mladih športnikov iz socialno šibkejših družin podelilo enoletno štipendijo v vrednosti sto evrov na mesec. V podjetju upajo, da bo njihova pobuda padla na plodna tla in k podobnim potezam spodbudila še druga podjetja v Sloveniji.

"Nikakor ne želimo, da bi bila ta objava razumljena kot reklama za naše podjetje," nam je ob telefonskem klicu uvodoma povedal njihov predstavnik. Enostavno gre za potezo, s katero želijo pomagati mladim perspektivnim športnikom, ki zaradi slabšega finančnega položaja ne morejo v celoti razviti svojega talenta.

"K podobnim potezam bi želeli pritegniti še druga slovenska podjetja. Verjetno jim ne bi bilo težko pogrešiti sto evrov na mesec," je razmišljal predstavnik podjetja. "Če bi se 200 podjetij pridružilo takšni pobudi, bi lahko ustvarili kar precejšnjo razliko. Otrokom bi lahko spremenili življenje."

Sam od jutranje objave na Facebooku odziva ni spremljal, zato ga ni mogel komentirati, se pa zaveda, da bo najverjetneje težko izbrati prejemnika štipendije. "Bilo bi lepo, če bi se akciji pridružilo več podjetij in bi lahko štipendirali vse," je še enkrat pozval.

Predloge za dobitnike štipendije jim lahko do prihodnjega četrtka (12. septembra) posredujte na njihov profil na Facebooku (nabiralnik):

Burek Olimpija je v preteklosti izvedel že več humanitarnih akcij, med drugim tudi akcijo Imaš za burek, s katerim so leta 2017 pomagali brezdomcem. Stranke so namreč ob nakupu hrane lahko darovale nekaj več, kot je izdelek stal, z zbranim denarjem pa so si brezdomci lahko ves mesec privoščili po deset brezplačnih burekov na dan. Akcije se je zadnji dan udeležil tudi predsednik države Borut Pahor.