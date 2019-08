Z velikodušno gesto bo otrokom polepšal poletje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tjan Sodin iz kraja Socka pri Vojniku je lastnik počitniške prikolice, ki jo ima čez poletno sezono postavljeno v Rabcu v hrvaški Istri. Sredi dopustovanja se je domislil, da bi svoje poletno prebivališče za teden dni odstopil tistim Slovencem, ki si dopusta na morejo privoščiti. K temu ga je spodbudil podatek, da bo kar četrtina gospodinjstev letos ostala doma.

Ponudbo s fotografijami prikolice je objavil na svojem profilu na Facebooku. Zapisal je, da družini, ki si letos zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne more privoščiti dopusta, podarja enotedensko bivanje s plačano turistično takso. Da na dopustu res ne bodo imeli nobenih stroškov, jim bo napolnil tudi hladilnik in s tem vsaj malo polepšal poletje.

Prejel več kot 700 povpraševanj

Objava je bila takoj deležna velikega zanimanja javnosti, saj je ponudbo delilo 14 tisoč ljudi, všečkalo deset tisoč ljudi, Sodinovo dobrodelnost pa s pozitivnimi komentarji pospremilo več kot 2.600 uporabnikov Facebooka.

Sodin je v le nekaj dneh prejel okoli 700 povpraševanj, za katerimi so stale različne pretresljive zgodbe. Naredil je izbor 50, po njegovem mnenju najbolj upravičenih prosilcev za dopustovanje v njegovi prikolici.

Na koncu se je odločil, da letovanje omogoči varovancem društva Materina dušica za otroke Mala hiša Pilštanj iz Lesičnega na Kozjanskem, ki pomaga socialno ogroženim otrokom in otrokom s težavami. V Rabac bo tako odpotovalo sedem otrok, starih od pet do 15 let, ki jih bosta spremljala dva odrasla.

Sodinu so se pridružili številni drugi

Nad velikodušno ponudbo 33-letnika so bili navdušeni tudi številni drugi dobrotniki. V podjetju VIP avtomobili bodo izbrancem plačali strošek goriva do Rabca, uprava kampa Oliva jim bo podarila izlet z ladjo, lastnik tamkajšnje picerije pa jih vabi na pico. Nekaj uporabnikov Facebooka bo izbrancem podarilo denar za sladoled, eden je celo ponudil nakup tedenske vinjete.

Sodin bo akcijo koordiniral sam. Obljublja, da bodo vsi prispevki prišli v prave roke. Če bi še kdo želel otrokom polepšati morski oddih, lahko denar nakaže na TRR: SI56 6000 0000 0039 744, ki je v lasti društva Mala hiša Pilštanj.

Želi si, da bi njegovi pobudi sledilo še več lastnikov počitniških kapacitet, ki jih ne uporabljajo vso poletno sezono.