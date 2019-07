Junija v Sloveniji okoli 1,7 milijona turističnih prenočitev

Slovenijo je junija po podatkih statističnega urada obiskalo skoraj 700 tisoč turistov, kar je 13 odstotkov več kot junija lani. V turističnih nastanitvenih obratih so zabeležili okoli 1,7 milijona prenočitev, pri čemer so jih 75 odstotkov ustvarili tuji turisti. Število prenočitev se je sicer junija na letni ravni povečalo za deset odstotkov.

Prihodov domačih turistov je bilo junija za štiri odstotke več kot v lanskem šestem mesecu, prenočitev pa so ustvarili približno enako kot lani junija. Tuji turisti so po drugi strani ustvarili 16 odstotkov več prihodov in 14 odstotkov več prenočitev. Tuji turisti so največkrat prenočili v Ljubljani, Piranu in na Bledu, medtem ko so domači turisti največkrat prenočili v občinah Piran in Izola.

Iz statističnega urada so sporočili še polletno turistično statistiko, ki kaže, da je bilo v Sloveniji v prvih šestih mesecih tri odstotke več prihodov domačih turistov, ki so ustvarili približno enako prenočitev kot v enakem lanskem obdobju, tuji turisti pa so v tem obdobju ustvarili osem odstotkov več prihodov in šest odstotkov več prenočitev.