Spremembe na cestah: zavijanje desno ob rdeči luči, višja kazen za telefoniranje

Poslanci so danes sprejeli spremembe in dopolnitve Zakona o pravilih cestnega prometa. Po novem bo dovoljeno zavijanje desno ob rdeči luči, spreminjajo pa se višine nekaterih kazni.

V dopolnitvah in spremembah zakona so po novem zajeti tudi električni skiroji, ki so vse bolj prisotni na slovenskih ulicah in cestah. Njihovo uporabo bodo določali pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu. Vozniki teh vozil bodo morali voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, pa bodo lahko vozili ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro. Uporabniki do 18. leta bodo morali uporabljati zaščitno kolesarsko čelado.

Med večjimi novostmi je tudi pravilo ravnanja ob rdeči luči na semaforju in zavijanju desno. Novo pravilo določa, da je vozniku ob rdeči luči na semaforju, ki mu je dodan prometni znak za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju, dovoljeno zavijanje desno, vendar le, če je smer prosta.

@Drzavnizbor sprejel znižanje kazni za prekoračitev hitrosti v cestnem prometu, dovoljeno vožnjo v desno ob rdeči luči na semaforju, zvišanje kazni ob uporabi mobilnega telefona med vožnjo ter pravila glede uporabe električnih skirojev.

Višja kazen za uporabo mobilnega telefona

Zakon uvaja tudi strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov na vozilih s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu, ob tem pa bo tudi višja kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Globa bo znašala 250 evrov in še tri kazenske točke.

Novost je tudi določilo primerne bočne razdalje ob prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in pa voznikov motorjev, katerih hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Razdalje je določna pri 1,5 metra.

Spremenile so se tudi kazni za prehitro vožnjo. Kazen za pet do deset kilometrov na uro prehitro vožnjo, kjer je sicer omejitev 50 kilometrov na uro, bo po novem znašala 80 evrov (pred tem 120 evrov), pri 30 do 50 kilometrov na uro prehitri vožnji pa bo kazen po novem 750 evrov (pred tem tisoč evrov). Zvišuje se tudi kazen ob globi za parkiranje na prostoru za invalide in pa ustavljanju, kjer je to prepovedano. Kazen bo po novem znašala 200 evrov (pred tem 80 evrov).

Za spremembe in dopolnitve zakona je glasovalo 50 poslancev.