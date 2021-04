Spoznajte edinega Slovenca, ki je bil kadarkoli na naslovnici revije Time

Danes mineva 21 let od smrti Franka J. Lauscheta, enega od najpomembnejših ameriških Slovencev. Bil je prvi župan Clevelanda slovenskega rodu, prvi katoliški guverner Ohia in senator. Je edini Slovenec, ki je bil kadarkoli na naslovnici revije Time.

Franka John Lausche se je rodil 14. novembra 1895 v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio očetu Lojzetu Lovšetu iz Hinj pri Žužemberku in mami Francki Milavec iz Dvorske vasi pri Velikih Laščah.

Šolal se je v slovenski šoli župnije sv. Vida v Clevelandu, a moral zaradi težkih razmer leta 1911 zapustiti šolanje in pomagati pri preživljanju družine. V mladosti se je polprofesionalno ukvarjal z bejzbolom. Leta 1917 se je pridružil ameriški vojski, kjer se je z dobrimi igrami bejzbola med prvo svetovno vojno izognil napotitvi na fronto v Evropi, saj so ga raje zadržali v vojaški bejzbol ekipi.

Cleveland je imel dva župana s slovenskimi koreninami

V vojski je končal tudi srednjo šolo, nato pa se je vpisal na študij prava, po koncu katerega je postal odvetnik. Med letoma 1932 in 1941 je bil tudi sodnik, nato pa se je odločil za kandidaturo na županskih volitvah, na katerih je kot demokratski kandidat premagal takratnega republikanskega župana Clevelanda Edwarda J. Blythina. S tem je postal prvi župan Clevelanda slovenskega rodu. Slovenske korenine po materini strani je imel pozneje tudi župan Clevelanda George Victor Voinovich, ki je mesto vodil med letoma 1980 in 1989.

Frank J. Lausche (na sliki levo) januarja 1967 na senatnem odboru za zunanje zadeve, na katerem so razpravljali o vojni v Vietnamu. Foto: Guliverimage/AP

Županski položaj je Lausche zapustil že leta 1944, ko je bil kot prvi katoličan v zgodovini Ohia izvoljen za guvernerja te zvezne države, a je po porazu na volitvah proti republikancu Thomasu Herbertu položaj zapustil že po dveh letih. A Lausche se je Herbertu nato maščeval za poraz in ga na naslednjih volitvah premagal ter tako znova postal guverner. Na položaju je nato ostal štiri mandate zapored, do leta 1957, ko je zaradi izvolitve na položaj senatorja v zgornjem domu ameriškega kongresa odstopil s položaja.

S svojo napovedjo prestrašil poznejšega ameriškega predsednika

Kot senator je veljal za neodvisnega politika, ki je zagovarjal svobodo posameznika in družinske vrednote, zato so ga nekateri označevali kot konservativnega demokrata in "demokrata z majhnim d". Že v svojem prvem mandatu je dvignil veliko prahu z napovedjo, da Lyndona B. Johnsona, poznejšega ameriškega predsednika, ne bo podprl za vodjo senatne večine in da bo svoj glas namenil republikancu Williamu F. Knowlandu, vendar svoje napovedi ni uresničil.

Lausche (na sliki levo) leta 1948 v družbi ameriškega predsednika Harryja S. Trumana (desno) in demokratskega politika Alberta A. Horstmana (na sredini) Foto: Guliverimage/AP

Leta 1952 je kot kandidat za ameriškega predsednika Dwight D. Eisenhower razmišljal, da bi ga povabil, da skupaj z njim kandidira za podpredsednika ZDA, vendar se to ni zgodilo.

Izgubil je podporo sindikatov

Senator je bil do leta 1969, ko zaradi izgubljene podpore med sindikati ni bil več izvoljen. Po upokojitvi sta z ženo, ta je umrla leta 1981, živela v mestu Bethesda v zvezni državi Maryland. Ko je v začetku leta 1990 zbolel za pljučnico, se je Lausche preselil nazaj v Cleveland, tam je aprila istega leta umrl. Zanimivo je, da so na njegov nagrobni kamen zapisali napačno letnico rojstva, 1898.

Dvajsetega februarja 1956 je bil na naslovnici revije Time. Foto: zajem zaslona spletne strani revije Time

Postal je vitez malteškega reda

Papež Janez Pavel II. je Lauscheta kot zglednega katolika imenoval za viteza malteškega reda, v Clevelandu pa so po njem poimenovali stavbo z državnimi uradi in avenijo. Dvajsetega februarja 1956 se je kot do zdaj edini Slovenec pojavil na naslovnici slavne revije Time.

V Hinjah in drugje po Sloveniji še živijo njegovi sorodniki. Leta 2017 je bila na domači hiši njegovega očeta Alojza Lovšeta odkrita njegova spominska plošča.