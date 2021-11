Spet laži proticepilcev: Na intenzivni terapiji v Mariboru je le toliko cepljenih

Po spletnih družabnih omrežjih dnevno krožijo dezinformacije večinoma anonimnih uporabnikov. Tokrat so se prek Twitterja razširile laži o številu cepljenih oseb na intenzivni terapiji v UKC Maribor. Nekateri uporabniki so trdili, da je več kot polovica hospitaliziranih na intenzivni terapiji polno cepljenih.

V UKC MB na intenzivni negi 18 kovid pacientov, od tega 13 polno cepljenih 🙄🙄🙄😳😳😳 — Jerry🇸🇮 (@Jerry40747454) November 8, 2021

Dezinformacije je na pobudo drugih uporabnikov Twitterja ustavila kar mariborska bolnišnica, kjer so pojasnili, da je na intenzivni terapiji 34 bolnikov, od tega jih je pet polno cepljenih. "To je 14,7 odstotka," so pojasnili v Mariboru, kjer so tudi dodali, da je povprečna starost hospitaliziranih 63,8 leta.

Seveda. Na covid intenzivni terapiji imamo 34 pacientov, od tega je 5 pacientov polno cepljenih. To je 14,7%, povprečna starost je 63,8 let. — UKC Maribor (@UKCMaribor) November 9, 2021

Na intenzivni negi 193 bolnikov

Po podatkih vlade v bolnišnicah po vseh Sloveniji zdravijo 874 bolnikov, kar je 31 več kot včeraj (843), na intenzivni negi pa je danes 193 bolnikov, včeraj jih je bilo 190. Najmlajši hospitalizirani bolnik ima 20 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi je star 28 let.

Skoraj 44 odstotkov testov pozitivnih

V Sloveniji smo v ponedeljek po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 7.615 PCR-testih potrdili 3.344 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 43,9 odstotka in je malenkost višji kot dan pred tem, ko je znašal 43,3 odstotka. V državi imamo 37.669 aktivnih primerov okužbe s sars-cov-2. Včeraj je umrlo 12 covidnih bolnikov.