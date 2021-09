Somalijec v priporu zaradi suma več tatvin v Kopru

Na policijski postaji Koper so pridržali 25-letnega državljana Somalije, ki ga utemeljeno sumijo storitve več premoženjskih kaznivih dejanj, v glavnem je šlo za tatvine nakita in denarja. V torek so ga privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, zatem pa mu odredili pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Operativno-komunikacijski center koprske policijske uprave je v noči na ponedeljek prejel klic občanke iz Kolombana, ki je povedala, da je iz njihove hiše stekel neznani moški. Istega dne je policijo poklicala tudi občanka Ankarana in sporočila, da je v njeno hišo prišel neznanec in ji ukradel denar.

Policisti koprske policijske postaje so nato v sodelovanju s policisti tamkajšnj policijske postaje vodnikov službenih psov na območju Kolombana izsledili 25-letnega državljana Somalije z urejenim statusom v Italiji ter mu odvzeli prostost.

Ugotovili so, da je Afričan utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Od junija do preteklega ponedeljka je skupno izvršil kar šest kaznivih dejanj, v nekaterih primerih pa so ga oškodovanci uspeli pravočasno pregnati. Pretežno si je lastil nakit in denar.

Kazniva dejanja izvrševal tudi v Italiji

Istega osumljenca so prepoznali tudi italijanski varnostni organi, s katerimi so kriminalisti sodelovali v preiskavi. Povedali so, da je bil državljan Somalije podobnih dejanj osumljen tudi na območju Trsta in okolice.

Policija prosi vse, ki bi imeli glede tovrstnih dejanj dodatne informacije ali podobnih kaznivih dejanj niso prijavili, da o tem čim prej obvestijo policijsko postajo Koper ali pokličejo na številko 113.