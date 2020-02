Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zatrjujejo, da napredovanje učiteljev spodbujajo. "Želeli bi, da učitelji še bolj vlagajo vase, saj se to na koncu pozna pri delu v razredu in pri omikanosti prebivalcev," je ob januarskem podpisu dogovora o prenovi kariernega razvoja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja izpostavil šolski minister Jernej Pikalo.

A potem ko so na ministrstvu v času varčevalnih ukrepov – med letoma 2011 in 2014 – število zaposlenih, ki so obravnavali vloge učiteljev za napredovanje v naziv, bistveno zmanjšali, po odmrznitvi napredovanj še niso zagotovili zadostnega števila novih. Pri tem je treba poudariti, da je bilo število vlog pred zamrznitvijo bistveno manjše in da se število prejetih vlog po sprostitvi varčevalnih ukrepov v povprečju vsako leto povečuje. Vloge tako trenutno obravnavata le dve polno zaposleni osebi in sodelavec pripravnik.

"Od skupno prejetih 3.817 vlog v letih 2019 in 2020 jih na vsebinski pregled trenutno čaka 3.347," so nam odgovorili z ministrstva. Trenutno obravnavajo vloge, ki so bile vložene februarja lani. Učitelji tako na prejem odločbe o napredovanju čakajo eno leto.

Dva sodelavca bodo zaposlili le do konca leta

Na ministrstvu sicer zatrjujejo, da imajo pripravljen akcijski načrt za povečanje števila zaposlenih za reševanje vlog, ki pa je zaradi preobremenjenega kadrovskega načrta ministrstva le deloma izvedljiv. "V tem smislu je možna zaposlitev zgolj dveh novih sodelavcev za čas do konca letošnjega leta. Postopek izbire je trenutno v teku," pojasnjujejo.

Kljub precejšnjim zamudam pri reševanju postopkov pa se vloge za napredovanje v naziv obravnavajo glede na datum vložitve, odgovarjajo z ministrstva. A to drži le deloma, saj je finančni učinek napredovanj za pozitivno rešene vloge, ki so bile oddane v letu 2019, v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določen od 1. 12. 2019 naprej. Ko učitelj prejme odločbo o podelitvi naziva se, mu razlika poračuna za nazaj, a le od 1. 12. 2019 naprej.

To v praksi pomeni, da bodo upravičenci, ki so na primer vloge oddali februarja lani, zaradi počasnega dela ministrstva devet mesecev prikrajšani do finančne razlike med starim in novim plačnim razredom. Glede na to, da osnovnošolski ali srednješolski učitelj z napredovanjem iz mentorja v svetovalca pridobi dva plačna razreda, to zanj predstavlja izpad v višini 175, 46 evra bruto mesečno. V devetih mesecih to znaša kar 1.579 evrov bruto. Zgolj zato, ker ministrstvo ne zagotovi zadostnega števila kadrov za reševanje vlog.

V pripravi novosti na področju napredovanj

Trenutno veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da lahko vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni delavec in knjižničar napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik. A najvišji naziv dosežejo le redki, saj je napredovanje v šolstvu eno izmed težjih napredovanj v javnem sektorju. Doseže ga od sedem do osem odstotkov delavcev v vzgoji in izobraževanju, kar jim povprečno uspe v 20 do 22 letih delovne dobe.

Tudi zato je v pripravi naziv višji svetnik, s čimer bi učitelji predvidoma lažje pridobili naziv svetnik. Na ministrstvu si namreč prizadevajo za kakovostno izobraževanje učiteljev, s čimer bi posledično lahko tudi zvišali sistem plač učiteljev, ki so v Sloveniji nižje kot v preostalih sektorjih javne uprave.

V skladu z dogovorom o izvrševanju stavkovnega sporazuma bo napredovanje v naziv svetnik lažje, sta po januarskem podpisu dogovora povedala minister Jernej Pikalo in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Foto: STA Ministrstvo in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) sta tako v začetku leta sklenila dogovor, ki opredeljuje prenovo kariernega napredovanja strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju ob upoštevanju priporočil obstoječe Bele knjige. V skladu z njim bo napredovanje v naziv svetnik lažje, sta po podpisu sporazuma povedala minister Pikalo in glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj.

Novega naziva še ne bo

Štrukelj je tedaj napovedal, da bo sprememba pravilnika, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v nazive, začela veljati 1. septembra letos in šele takrat se bo začelo ugotavljanje pogojev za napredovanje v naziv svetnik v skladu z dogovorom, je povedal.

Naziv višji svetnik pa bo v veljavo stopil šele takrat, ko bodo za to sprejete ustrezne zakonske osnove. "Trenutno veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč v 105. členu določa, da lahko vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni delavec in knjižničar napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik. Naziv višji svetnik torej v trenutni zakon ni vključen," še pojasnjujejo. Kdaj se bo to zgodilo, pa še ni znano.