Pikalovi piarovci odhajajo konec meseca

Trije predstavniki za odnose z javnostmi na ministrstvu za izobraževanje so z vodstvom ministrstva dosegli dogovor o datumu in načinu njihovega odhoda; službo bodo zapustili konec meseca. Ob tem so znova pojasnili, da odhajajo zaradi slabih odnosov z vodjo kabineta, medtem ko je bilo sodelovanje z ministrom in drugimi zaposlenimi korektno.

Mediji so v minulih dneh namreč poročali, da naj bi trije zaposleni na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport odhajali zaradi mobinga oz. šikaniranja. Predstavniki za odnose z javnostmi pa so danes sporočili, da so razlogi za njihov odhod slabi odnosi z vodjo kabineta Titom Neubauerjem. Ob tem so dodali, da je bilo njihovo sodelovanje z ministrom Jernejem Pikalom in drugimi zaposlenimi na ministrstvu korektno in profesionalno.

Pikalo obžaluje, da je prišlo do odpovedi

Tudi Pikalo je ob robu današnje novinarske konference o vzpostavitvi programa Aleša Debeljaka poudaril, da je bilo njihovo sodelovanje vseskozi zelo korektno in profesionalno, zato obžaluje, da je prišlo do teh odpovedi.

"Obtožb o mobingu ne gre preslišati"

Pikalo je sicer v soboto ob robu kongresa SD zanikal namigovanja, da naj bi šlo za mobing, danes pa je dodal, da takšnih obtožb tudi "ne gre preslišati", saj imajo do tega pojava na ministrstvu ničelno toleranco. Po njegovih besedah je treba obtožbam prisluhniti, jih ovrednotiti in, če je treba, tudi ukrepati. Minister sicer ne želi pavšalno soditi, pač pa počakati, da "vse konkretne zagate glede slabih odnosov" dobi na mizo, šele nato bo lahko sprejel kakšno odločitev.

Odpovedi treh sodelavcev so ga sicer nekoliko presenetile. Kot je dejal, tudi sam veliko dela, zato enako zahteva od sodelavcev. Se pa obenem zaveda, da imajo družine in "treba je biti občutljiv glede razmerja med delom in družino".

Različni pogledi na to, kako plačati dodatno delo

Na očitke o mobingu se je po prvem poročanju medijev odzval tudi generalni sekretar na šolskem ministrstvu Mitja Blaganje. Kot je pojasnil, je med vodstvom ministrstva in sodelavci iz službe za odnose z javnostmi prihajalo do različnih pogledov na to, kako plačati dodatno delo, torej delo, ki presega redni delovni čas. Po njegovih besedah so pričakovanja zaposlenih "šla v smer rednega dodeljevanja povečanega obsega dela", pri čemer pa jim ni uspelo najti skupnega jezika.

Iz službe za odnose z javnostmi odhajajo vodja službe Tina Hrastnik ter Katja Križnar in Sebastijan Magdič. Medtem ko Hrastnikova in Križnarjeva odhajata z ministrstva, je Magdič zaprosil za premestitev znotraj ministrstva.