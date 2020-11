Šole se trudijo, da zagotovijo subvencionirane obroke #video

Zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa šolanje na daljavo vsaj še teden dni nadaljuje 190 tisoč osnovnošolcev in prav tako 73 tisoč dijakov. Skoraj dvema tretjinama otrok pa od danes pripada tudi topli obrok, za katerega morajo poskrbeti šole. Kar 200 tisoč šolarjev in dijakov je namreč upravičenih do subvencije malice oziroma kosila. Ravnatelji so imeli te dni polne roke dela, kako otrokom subvencionirane obroke dostaviti. Ker brez toplega obroka ostajajo tudi otroci staršev, ki ne delajo od doma, so se v nekaterih občinah odločili, da poskrbijo tudi zanje, ponekod pa, da proti plačilu topel obrok omogočijo vsem šolarjem.

Od včeraj šolanje v Sloveniji vsepovsod izvajajo na daljavo. Vseeno pa šole morajo poskrbeti za tople obroke učencev, ki imajo subvencionirano prehrano. Kot je za oddajo Planet 18 pojasnila Suzana Fartelj, ravnateljica Osnovne šole II Murska Sobota, so se v občini odločili tako, da vsaka šola poskrbi za svoje učence.

Na osnovni šoli IV v Murski Soboti, ki jo obiskuje 123 učencev s posebnimi potrebami in prihajajo iz 25 različnih občin, so morali najti drugačno rešitev. Na pomoč so jim priskočile osnovne šole po vsem Pomurju. Kot je dejala Brina Vlaj, šolska svetovalna sodelavka, so se za prevzem kosila dogovorili s šolo, ki je učencu najbližja.

Šole ob tem ne bodo imele dodatnih stroškov

Takšnih šol, ki so priskočile na pomoč, je trenutno 14. Osnovne šole ob tem dodatnih stroškov ne bodo imele. Trenutno tople obroke zagotavljajo tistim učencem, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane, na Osnovni šoli II v Murski Soboti pa imajo še dodatno ponudbo.

"Od včeraj smo ponudili možnost, da se na obrok prijavijo tudi drugi učenci in si ga odnesejo domov. Seveda proti plačilu," je ob tem dejala ravnateljica Farteljeva. Kot pravi, se je že kar nekaj staršev odločilo za to možnost, v prihodnosti bi jih lahko bilo še več. "Z našo svetovalno službo predvidevamo, da če bo pouk na daljavo še trajal, bo takih uporabnikov potem še več," je še dejala Farteljeva.

Ob tem poskrbijo tudi za tiste, ki hrane ne morejo prevzeti sami. "Vsaka šola to izvaja malo drugače. Nekateri omogočajo tudi dostavo v izjemnih primerih, kjer je težava prevoz," je pojasnila Vlajeva. Vseeno pa priporočajo osebni prevzem. "Seveda pa se spodbuja, da tam, kjer je to mogoče, starši ali pa tudi učenci, ki so tega zmožni, pridejo sami po obroke," je še poudarila.

Kot sta dejali sogovornici, je v teh časih še toliko bolj pomembno, da se otrokom zagotovi primerno prehrano.