Šola naj ne bo bavbav

Če bi kdo odraslega ob menjavi službe vsak dan strašil, "naj le počaka, saj bo kmalu nova služba", bi ga že ob misli na to zanesljivo zabolel želodec. Podobno, ali še intenzivneje, je s prvošolčki in tudi učenci višjih razredov, ki se prvega šolskega dne večinoma veselijo, saj imajo v sebi naravno željo po učenju in raziskovanju. Zato jim nikar ne uničimo pričakovanj z zastraševanjem o redu in disciplini, ampak jih na primeren način seznanimo z obveznostmi in odgovornostjo, ki jih šola prinaša. Nikar pa jim ne pospravljajmo igrač, saj mora igra ostati pomemben del otrokovega življenja.

Pred 1. septembrom smo zbrali nekaj nasvetov, da bo prehod bolj gladek.

Nikar ne zavzemajte stališča, da prestop v šolo pomeni nekaj resnega oziroma pripravo na resnejše in odgovornejše življenje. Ne govorite otroku, da se zdaj ne bo mogel več igrati tako kot prej, saj ga čakajo šolske obveznosti. Igra je pomemben del otrokovega življenja, omogoča mu sprostitev, razbremenitev, radost in tudi učenje, našteva psihologinja Larisa Oblak.

Prvi šolski dan naj bo dogodivščina in ne nekakšen resnoben dogodek. Naj si otrok sam izbere, kaj želi početi po obveznostih, ki ga čakajo prvi šolski dan, da mu bo ta ostal v res lepem spominu. Prav tako naj sam izbere, kaj želi na prvi šolski dan obleči. Oblačila, v katerih se počutimo dobro, namreč v nas prebudijo samozavest in sproščenost.

"Otroci prihajajo v šolo z različnimi željami, idejami in cilji, zato se starši z njimi v dneh pred poukom pogovorite, kaj bi si želeli v tem šolskem letu. Nekateri bodo rekli, da ne bi bilo šole, drugi bi ostali doma, tretji bi imeli samo malico in šport. A šola je dejstvo. Vsi smo morali po tej poti in tudi nam ni bilo vedno lahko, zato je pomembno, da imajo otroci primerno spodbudo. Če vsi skupaj kritiziramo in tarnamo, je samo še slabše. Povabim vas, da poskušate otroke spremljati, jim stati ob strani, jih spodbujati in motivirati," je staršem v pismu pred začetkom šolskega leta na srce položil Roman Brunšek, ravnatelj OŠ Škofljica.

Otroci naj ohranijo radovednost

Šole ni treba idealizirati, temveč je pomembno, da imajo otroci pozitiven pogled na šolo, saj se bodo tako lažje učili in opravljali šolske obveznosti. Zato ne škodi, če svojim otrokom pripovedujete zanimive zgodbe in dogodivščine, ki so se vam pripetile v šolskih letih. Naj jih šola ne plaši in naj nimajo negativnega mnenja o domači nalogi in strašnih učiteljih. Naj jih razganja od radovednosti, svetuje Oblak.

Med pripravami na šolo naj starši pomagajo otroku oblikovati pozitivno samopodobo in ga navajati na samostojnost – pri oblačenju, hranjenju, pospravljanju, skrbi za svoje stvari. Otroku je dobro vcepiti vztrajnost, da začeto aktivnost dokonča, pri čemer so koristne tudi različne družabne in miselne igre.

Eden od nasvetov je, da otrokom čim več beremo in jim pomagamo razviti pozitiven odnos do knjig. S tem si otrok bogati tudi besedni zaklad. Tu največ naredimo z lastnim zgledom, čeprav se še vedno najdejo posamezniki, ki se hvalijo, da knjige že vse od šole niso vzeli v roke, vendar ne bi bilo slabo, če tega vpričo otrok ne bi poudarjali.

Kdaj gre otrok lahko sam v šolo in domov?



Zakon pravi, da morajo imeti otroci na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.



Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

Koliko discipline potrebujejo otroci?

Foto: Shutterstock S prehodom v šolo se nekoliko spremenijo red in pravila, ki so jih bili otroci vajeni dotlej. Starši naj otrokom priučijo razumevanje šolskega reda, ustvarjanje dobrih odnosov med sošolci in učitelji. Vedeti morajo tudi, da bodo znanje pridobili le, če bodo pozorno poslušali in spoštovali učitelje, saj je glavna naloga učiteljev v šoli posredovanje znanja in ne discipliniranje otrok.

Spalni ritem, ki ga prinese novo šolsko leto, je treba postopno vzpostaviti že kakšen teden prej, da ne bi imeli že prvega septembrskega dneva pokvarjenega zaradi težkega prebujanja.

Nekateri starši menijo, da mora otrok že pred vstopom v šolo usvojiti branje, pisanje in računanje, a ni podlage za takšno razmišljanje. Drugače je, če otrok sam kaže zanimanje, v tem primeru ga seveda spodbujamo in ne odvračamo.

Kaj pa obšolske dejavnosti?

Krožki, treningi, glasbena šola ... Starši bi morali nujno upoštevati otrokove želje in sposobnosti. Po mnenju psihoterapevta Bogdana Žorža ni pravil in enotnih dejavnosti, ki bi bile primerne za vse otroke. Nekateri otroci poleg šolskih obveznosti ne zmorejo dodatnih obremenitev, le tiste, ki jih sprostijo in razveselijo. Drugi pa dodatne dejavnosti potrebujejo, poudarja Oblak.

Večer pred prvim šolskim dnem naj bo sproščen, dovolj zgodaj pripravimo vse potrebno, nato pa dan zaključimo s prijetnimi dejavnostmi. Pomembno je, da otroci vedo, da jim stojite ob strani in da bodo imeli vašo podporo skozi celotno šolanje.

Foto: Shutterstock Včasih tudi starši, ne le otroci, potrebujejo kakšno modro misel:



DRAGI STARŠI! (nasveti otroka staršem)



Ne razvajajte me, dobro vem, da ne morem imeti vsega, kar želim. Samo preizkušam vas.

Ne bojte se biti strogi. To mi je všeč. Tako vem, kaj smem in česa ne.

Ne bodite grobi z mano, sicer bom mislil, da se samo s silo kaj doseže. Rad bom upošteval nasvet.

Ne bodite nedosledni. Zaradi tega sem negotov in se izogibam vsaki obveznosti.

Ne delajte stvari, ki jih lahko opravim sam. Zaradi tega se počutim kot dojenček, utegnil bi vas imeti za svoje služabnike.

Ne pridigajte mi kar naprej, sicer se bom moral narediti gluhega. Bili bi presenečeni, če bi vedeli, kako dobro vem, kaj je prav in kaj ni.

Ne dajajte mi občutka, da so moje napake grehi. Moram se naučiti delati napake, ne da bi pri tem občutil krivdo.

Ne zahtevajte pojasnil za moje obnašanje. Včasih res ne vem, zakaj sem to storil.

Ne opozarjajte me pred drugimi. Bolj pazljiv bom, če se boste z menoj pogovorili na štiri oči.

Ne varujte me pred posledicami. Na izkušnjah se učim.

Nikar naj moje bojazni ne postanejo vaša tesnoba. Še bolj bom prestrašen. Pokažite mi, da ste hrabri.

Učite me z zgledom, ne s kritiko.



ZELO VAS IMAM RAD, IMEJTE TUDI VI MENE!



Vir: spletna stran OŠ Kobilje