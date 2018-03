Sodniško društvo ostro nad Cerarja

Slovensko sodniško društvo je ostro obsodilo izjave predsednika vlade Mira Cerarja glede sodbe in delovanja vrhovnega sodišča, ki jih je izrekel ob odstopu. Društvo je zaskrbljeno nad spoštovanjem pravne države, so sporočili.

"Če to izreče predsednik vlade, doktor in profesor prava, pa kaže na zelo alarmantno stanje naše družbe," pravijo v sodniškem društvu. Foto: Matej Leskovšek

Cerar, ki je odstopil po odločitvi vrhovnega sodišča o referendumu o drugem tiru, je v četrtek podvomil o nepristranskosti vrhovnega sodišča. Po njegovih besedah bodo morale pristojne institucije preučiti navedbe o stikih predlagatelja referenduma Vilija Kovačiča z vrhovnim sodnikom Erikom Kerševanom. Na Cerarjeve besede se je v javnem pismu že ostro odzval predsednik vrhovnega sodišča, stike s Kovačičem pa zanika tudi Kerševan.

Kot so zapisali v sodniškem društvu, je temeljno načelo sodne veje oblasti načelo neodvisnosti in nepristranskosti, kar zavezuje slehernega sodnika pri njegovem delovanju. "Samo neodvisno sodstvo je lahko zagotovilo za dosledno uveljavitev pravne države in pravice vsakega državljana do poštenega in neodvisnega sojenja," so zapisali.

"Alarmantno stanje naše družbe"

Izražanje dvoma kateregakoli predstavnika drugih dveh vej oblasti oziroma njunih predstavnikov o odločitvah sodišč kaže na izrazito nespoštovanje pravne države, so zapisali. "Če to izreče predsednik vlade, doktor in profesor prava, pa kaže na zelo alarmantno stanje naše družbe."

Kot so dodali, v društvu izražajo zaskrbljenost nad odnosom izvršilne veje oblasti do drugih vej oblasti ter upajo, da bo spoštovanje pravne države vendarle ostalo temelj vsake družbe in njenih demokratično izvoljenih predstavnikov.