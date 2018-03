Predsednik vrhovnega sodišča: Nad Cerarjevo izjavo sem negativno presenečen #video

Izjava Vilija Kovačiča po odločitvi vrhovnega sodišča o referendumu o drugem tiru. Video: Planet TV

Predsednik vlade Miro Cerar je v včerajšnjem pogovoru na javni televiziji izrazil dvom o nepristranskosti vrhovnega sodišča pri odločanju o ponovitvi referenduma o drugem tiru. Ob tem se je premier obregnil ob besede, ki jih je pobudnik referenduma o drugem tiru Vili Kovačič izrekel po odločitvi vrhovnega sodišča.

Kovačič: Odkar sem bil na pravni fakulteti, imam dober občutek

"Odkar sem bil pred dobrim mesecem in pol na pravni fakulteti, imam dober občutek. Takrat mi je vrhovni sodnik Erik Kerševan rekel, naj ne bom v skrbeh, ta zadeva je silno pomembna za demokracijo, zato jo bomo tehtno in resno obravnavali. Od takrat sem bolje spal," je po odločitvi vrhovnega sodišča novinarjem povedal Kovačič.

Cerar: Pričakujem, da bodo pravne instance preučile Kovačičeve navedbe

"Kot politik spoštujem odločbe vrhovnega sodišča, pričakujem pa, da bodo ustrezne institucije preučile navedbe Vilija Kovačiča, ki je izjavil, da je bil na pravni fakulteti v stiku z Erikom Kerševanom, poročevalcem v tej zadevi, in je po tem pogovoru dobil dober občutek," je izjavil Cerar in dodal, da imamo v Sloveniji pravne instance, med drugim sodni svet, ki morajo Kovačičeve navedbe raziskati.

Premier Cerar je v četrtek izrazil dvom o nepristranskosti vrhovnega sodišča pri odločanju o referendumu o drugem tiru. Foto: STA

Kerševan v stiku s Kovačičem samo v okviru uradnega postopka

Na Cerarjevo izjavo so se že odzvali na vrhovnem sodišču, kjer so za Siol.net pojasnili, da jim je vrhovni sodnik Erik Kerševan zagotovil, da ni bil nikoli v stiku s strankami oziroma pritožnikom v postopku, niti z njihovimi pooblaščenci, razen v okviru uradnega postopka.

"Edini neposreden stik s stranko v postopku je bil javen, in to na okrogli mizi na pravni fakulteti, ki jo je decembra lani organizirala varuhinja človekovih pravic," so poudarili na vrhovnem sodišču.

Dodali so, da je Kerševan ob Kovačičevem vprašanju jasno povedal, da o zadevi ne more dajati izjav in da mu lahko le zagotovi, da bo vrhovno sodišče njegov spor tako kot preostale obravnavalo resno in skrbno.

Celoten odgovor vrhovnega sodnika Erika Kerševana na vprašanje Vilija Kovačiča objavljamo v spodnjem videoposnetku, ki je javno dostopen na spletu. Kerševanov odgovor si lahko ogledate po približno eni uri in 48 minutah razprave.

Okrogla miza varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer na pravni fakulteti. Video: YouTube

Florjančič negativno presenečen nad Cerarjevimi izjavami

Na Cerarjeve besede se je danes v javnem pismu, naslovljenem neposredno na predsednika vlade, odzval predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič.

"Izjemno negativno presenečen sem nad takšnimi izjavami najvišjega predstavnika izvršilne veje oblasti in razočaran, ker jih je izrekel spoštovani in ugledni doktor in profesor prava, v preteklosti celo član in predsednik sodnega sveta," je poudaril Florjančič.

Po njegovih besedah je vrhovno sodišče že ob predhodnih špekulacijah vrhovnega sodnika poročevalca v navedeni zadevi medije obvestilo, da je preverilo vsa dejstva in da s strankami v postopku ni bilo nikakršnih neprimernih stikov.

Vrhovni sodnik Erik Kerševan na okrogli mizi varuhinje človekovih pravic na ljubljanski pravni fakulteti. Foto: STA

"V prihodnje se vzdržite izjav, ki mečejo senco dvoma na delo sodstva"

"Medijem je bil posredovan tudi posnetek javnega dogodka, iz katerega je razvidno edino medsebojno komuniciranje med navedenim sodnikom in stranko v postopku, in sicer vprašanje sodniku in korekten odgovor sodnika na vprašanje," je poudaril Florjančič.

Kot je dodal, kot predsednik vrhovnega sodišča ni zaznal nobene neprofesionalne drže sodnika, temveč nasprotno, njegovo pravilno in profesionalno držo.

"Menim, da lahko upravičeno pričakujem, da se boste v prihodnje vzdržali tovrstnih izjav, ki ne glede na nadaljnja pojasnjevanja samega sodstva mečejo senco dvoma na pošteno, pravično in zakonito delo našega sodstva," je Cerarja še pozval Florjančič.

Kovačič: Lažnivi kljukec Cerar je spet lagal

Lažnivi kljukec Cerar je v tarči lagal, ko je rekel,da sva se jaz in sodnik Kerševan dogovarjala o izidu sodbe. Bolj j-etične laži si ni možno izmisliti. Kerševan mi je samo zagotovil, da bo pritožba obravnavana skrajno resno in teži problema primerno. Vse drugo je j-etična laž. pic.twitter.com/uXze8YaDRk — Vili Kovačič (@DrzavljanK) March 15, 2018

Na izjave premierja Cerarja se je medtem na Twitterju odzval tudi pobudnik referenduma o drugem tiru in predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič.

"Lažnivi kljukec Cerar je lagal, ko je rekel, da sva se jaz in sodnik Kerševan dogovarjala o izidu sodbe. Bolj etične laži si ni možno izmisliti," se je na sporne navedbe predsednika vlade odzval Kovačič.