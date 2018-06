Sodnik Zobec: Ne bom se opravičil, saj ne živimo v nacizmu #video

"Še vedno pričakujem opravičilo pravosodnega policista, ki bi ga moral že zdavnaj dobiti, saj me je ta brez legitimnega vzroka napadel. Zgrabil me je za roko, mi odvzel prostost in me vlekel proti izhodu. To se na posnetku dobro vidi," poudarja Jan Zobec.

Zobec se pravosodnemu ministru ne namerava opravičiti

Vrhovni sodnik vztraja, da je šlo za napad pravosodnega policista na civilista, o opravičilu, ki ga od njega zahteva Damijan Florjančič, pa pravi: "Da bi se nekdo, ki mu je bila nelegitimno odvzeta prostost, temu, ki mu je prostost odvzel, opravičeval? Lepo vas prosim, saj ne živimo v časih nacizma, fašizma in komunizma, ko se je to dogajalo."

Čeprav je posebna komisija ugotovila, da je omenjeni policist ravnal pravilno in ni zagrešil napak, Zobec trdi, da ga mnenje komisije ne zanima. "Mene zanima posnetek. Iz tega posnetka je vsakomur razvidno, kaj se je dogajalo. Kaj si misli komisija, je popolnoma irelevantno. Pomembno je, katera so dejstva, ki so iz tega posnetka razvidna," pojasnjuje Zobec.

"Florjančič izkrivlja stvarnost in krni ugled sodstva"

Hkrati dodaja, da Florjančič s svojimi izjavami hudo načenja ugled sodstva. "Kaj si bo javnost mislila o predsedniku vrhovnega sodnika oziroma o sodniku, ki stvarnost izkrivlja na takšen način. On izkrivlja stvarnost, ki je jasno razvidna s posnetka. Če to počne sodnik javno, potem je jasno, da krni ugled sodstva. To je nezaslišano," je prepričan Zobec.

V povezavi z disciplinskimi postopku, ki jih v primeru, če se Zobec ne bo opravičil, omenja Florjančič, Zobec odgovarja, da bo sam sprožil nekatere postopke. "Kdo v tej zgodbi krni ugled sodstva in izkrivlja resnico, sem vam pa že prej povedal," je še dodal Zobec.

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič pričakuje, da se bo vrhovni sodnik Jan Zobec pravosodnemu policistu opravičil. Foto: STA

Interna komisija je ugotovila, da je policist ravnal korektno

Zobca je decembra lani pri vstopu v sodno palačo ustavil pravosodni policist in ga pred vstopom v stavbo želel pregledati. Zobec se s pregledom ni strinjal, policistu je grozil z izgubo službe in trdil, da ga je fizično napadel. Posebna komisija, ki je dogodek preverjala, je nato ugotovila, da je pravosodni policist ravnal korektno in v skladu s pravili.

Zobec je decembra lani sporočil, da ga je, ker se ni strinjal z osebnim pregledom pri vstopu v varovano stavbo, napadel pravosodni policist. "V prostorih sodišča sem doživel fizični napad (pravosodnega, op. a.) policista, ki me je med dvigalom in stopniščem napadel, me trdo prijel za nadlaket, me pri tem tudi verbalno poniževal in žalil ter me odvlekel proti vhodu v sodno stavbo," je takrat v pismu napisal Zobec.

Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je v ta namen imenoval posebno strokovno komisijo, da preveri in razišče vse okoliščine dogodka v prostorih sodne palač. Komisija je ugotovila, da je pravosodni policist ob incidentu ravnal zakonito, sorazmerno in strokovno ustrezno.

Zobec pravosodnemu policistu grozil, da bo ostal brez službe

Januarja letos so nato z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij poslali še dodatna pojasnila v zvezi z dogodkom. "Vrhovni sodnik Jan Zobec je pravosodnemu policistu grozil z izgubo službe," so nam povedali. "Da, res je, ko sem šel mimo njega, sem mu rekel, da ga bo to stalo službo. To sem mu rekel, ker je po mojem mnenju uporabil nesorazmerno silo zoper vrhovnega sodnika," nam je takrat povedal Zobec.

Foto: Ana Kovač

Zobec: Ne verjamem izsledkom takšne komisije

"Ne verjamem izsledkom takšne komisije, ki ni niti neodvisna niti nepristranska in ki me sploh ni nič vprašala," nam je ob izdaji poročila komisije takrat dejal Zobec. Kot pravi, ne verjame, da ga policist ni prepoznal, saj že pol leta najmanj štirikrat na dan hodi tam mimo."Ves čas sem govoril, da sem Jan Zobec, vrhovni sodnik, mahal sem s ključem svoje sobe, vsi pravosodni policisti me dobro poznajo," pravi Zobec. Dodaja, da je do zdaj brez težav hodil skozi stranski vhod, ne da bi ga legitimirali. "Do zdaj za vstop na sodišče nisem potreboval nobenih dokumentov," je dejal Zobec.

Zobec: Rentgen je škodljiv za zdravje

​​​Kot je takrat še poudaril Zobec, se ne želi nekajkrat na dan izpostavljati rentgenu, ker je to škodljivo za zdravje. "Ne vem, zakaj bi morali biti sodniki in preostali zaposleni stalno podvrženi tem žarkom, ki so karcinogeni," je povedal. Da na ministrstvu pravijo, da je bilo vse v redu, pomeni, da živimo v zelo čudni državi, ki spominja na policijsko, je še dodal Zobec.