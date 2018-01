Sodnik Jan Zobec pravosodnemu policistu grozil, da bo ostal brez službe

"Vrhovni sodnik Jan Zobec je pravosodnemu policistu grozil z izgubo službe," so zatrdili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. "Da, res je, ko sem šel mimo njega, sem mu rekel, da ga bo to stalo službo. To sem mu rekel, ker je po mojem mnenju uporabil nesorazmerno silo zoper vrhovnega sodnika," pravi Zobec.

Iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so poslali dodatna pojasnila v zvezi z decembrskim dogodkom na vrhovnem sodišču, za katerega je vrhovni sodnik Jan Zobec pravosodnemu policistu očital, da ga je pri vstopu v sodno zgradbo fizično napadel, ker ni opravil varnostnega pregleda.

Pravosodni policisti so po njihovih besedah dolžni izvajati hišni red, v katerem je določeno, da "sodniki, sodno osebje in drugi administrativnotehnični delavci, zaposleni na kateremkoli sodišču v zgradbi, vstopajo v zgradbo skozi službeni vhod z Miklošičeve ulice ali z notranjega dvorišča, če jim je odobreno parkiranje oziroma dostop s kolesom".

"Zobec je pravosodnemu policistu grozil z izgubo službe"

"Iz tega povsem jasno izhaja, da bi sodnik lahko tudi dne 11. decembra, kot običajno in kot so velevala pravila, brez kakršnih koli zapletov vstopil v zgradbo pri dveh drugih vhodih. Morebitno nestrinjanje z določbami hišnega reda bi lahko urejal s svojim predstojnikom, ne pa na plečih pravosodnega policista, tudi s tem, da mu je po dogodku grozil z izgubo službe. Zato ponavljamo: pravosodni policist je ravnal zakonito, sorazmerno in strokovno pravilno," so poudarili in dodali:

"Posnetki nadzornih kamer naše ugotovitve potrjujejo. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij jih v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ne sme objaviti, vsekakor pa ima javnost pravico do objektivne obveščenosti. Prizadevanje za spoštovanje ustavnih pravic vseh državljanov bo zato po našem mnenju vrhovni sodnik Zobec najbolje izkazal tako, če poda soglasje za javno objavo posnetega dogodka."

Zobec: Kaj takega se nikjer v civiliziranem svetu ne more zgoditi

"Da, res je. Ko sem šel mimo njega, sem mu rekel, da ga bo to stalo službo. To sem mu rekel, ker je po mojem mnenju na vrhovnem sodišču uporabil nesorazmerno silo zoper vrhovnega sodnika. Kaj takega se nikjer v civiliziranem svetu ne more zgoditi. Če pravosodni policist oziroma paznik vrhovnemu sodniku, ki vstopa na vrhovno sodišče, odvzame prostost, ga zgrabi za roko in zvleče proti rentgenu, je to nesorazmerna sila in vsak tak bi v normalni državi izgubil službo. To sem tudi povedal in v tem ne vidim nič napačnega," poudarja Zobec.



"Če je posnetek avtentičen, sem pripravljen dati soglasje za objavo."



Na vprašanje, ali je pripravljen dati soglasje za objavo posnetka, pa odgovarja: "Glede na vse nisem prepričan, ali niso sposobni celo kaj zmanipulirati. Če je posnetek avtentičen, o čemer pa po vsem teh izkušnjah nisem prepričan, sem absolutno pripravljen podati soglasje."

Čeprav vrhovni sodnik Jan Zobec zaseda najvišji položaj v sodni palači, mora pravila spoštovati enako kot vsi preostali uslužbenci sodišča, sicer je varnost sodišča ogrožena, so se na dogodek odzvali v sindikatu delavcev v pravosodju.



"Ko vrhovni sodnik ni pripravljen upoštevati varnostnih predpisov v sodni zgradbi, s čimer bi zaposleni v času groženj in terorizma lahko varno opravljali svojo službo v večini za mizerno 'služinčadsko' plačilo, kot nas imenuje sodnik Jan Zobec, je za sodnika zelo vprašljivo, ali lahko verodostojno opravlja svoj tako visoko zahteven poklic s tako nizkotnim mišljenjem oziroma izražanjem. Kako lahko potem sodi nedvorazredno," se sprašujejo v sindikatu.