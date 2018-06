Objavljamo posnetek, kako je želel vrhovni sodnik mimo varnostnika

Vrhovnega sodnika Jana Zobca je decembra lani pri vstopu v sodno palačo ustavil pravosodni policist in ga pred vstopom v stavbo želel pregledati. Zobec se s pregledom ni strinjal, policistu je grozil z izgubo službe in trdil, da ga je fizično napadel. Posebna komisija, ki je dogodek preverjala, je nato ugotovila, da je pravosodni policist ravnal korektno in v skladu s pravili. Objavljamo posnetek, v katerem je vidno, kako je želel Zobec vstopiti v sodno palačo, pravosodni policist pa ga je pri tem ustavil.

Vrhovni sodnik Jan Zobec je decembra lani sporočil, da ga je, ker se ni strinjal z osebnim pregledom pri vstopu v varovano stavbo, napadel pravosodni policist. "V prostorih sodišča sem doživel fizični napad (pravosodnega, op. a.) policista, ki me je med dvigalom in stopniščem napadel, me trdo prijel za nadlaket, me pri tem tudi verbalno poniževal in žalil ter me odvlekel proti vhodu v sodno stavbo," je takrat v pismu napisal Zobec.

Na podlagi naše zahteve za posredovanje informacije javnega značaja in odločbe informacijskega pooblaščenca so nam z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij poslali posnetek, s katerega je razvidno, kaj se je dogajalo v sodni palači.

Komisija: Pravosodni policist je ravnal korektno

Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je v ta namen imenoval posebno strokovno komisijo, da preveri in razišče vse okoliščine dogodka v prostorih sodne palač. Komisija je ugotovila, da je pravosodni policist ob incidentu ravnal zakonito, sorazmerno in strokovno ustrezno.

Da bi ugotovila, kaj se je zares zgodilo, je komisija preučila dejansko pisno dokumentacijo (načrt varovanja, hišni red, dogovor o izvajanju varovanja, uradne zaznamke pravosodnih policistov …), opravila razgovor s pravosodnim policistom in pogledala videoposnetek nadzornih kamer.

"Posnetek v celoti prikazuje, da je bilo postopanje pravosodnega policista korektno, in v tej luči nasprotnim trditvam o neustreznem ravnanju ni mogoče pritrditi. Komisija je ugotovila, da je pravosodni policist izvedel postopek, ki je v takih situacijah predpisan," so takrat sporočili z ministrstva za pravosodje.

Kot so dodali, je pravosodni policist s tem, ko je njemu neznani osebi, ki se kljub pozivom ni z ničimer ustrezno identificirala in očitno namenoma ignorirala vse zahtevane varnostne postopke, preprečil nemoten vstop v prostore sodne stavbe, opravil osnovno varnostno nalogo, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh zaposlenih v stavbi.

Zobec pravosodnemu policistu grozil, da bo ostal brez službe

Januarja letos so nato z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij poslali še dodatna pojasnila v zvezi z dogodkom. "Vrhovni sodnik Jan Zobec je pravosodnemu policistu grozil z izgubo službe," so nam povedali. "Da, res je, ko sem šel mimo njega, sem mu rekel, da ga bo to stalo službo. To sem mu rekel, ker je po mojem mnenju uporabil nesorazmerno silo zoper vrhovnega sodnika," pravi Zobec.

Foto: STA

Pravosodni policisti so po njihovih besedah dolžni izvajati hišni red, v katerem je določeno, da "sodniki, sodno osebje in drugi administrativnotehnični delavci, zaposleni na kateremkoli sodišču v zgradbi, vstopajo v zgradbo skozi službeni vhod z Miklošičeve ulice ali z notranjega dvorišča, če jim je odobreno parkiranje oziroma dostop s kolesom".

"Iz tega povsem jasno izhaja, da bi sodnik lahko tudi dne 11. decembra, kot običajno in kot so velevala pravila, brez kakršnihkoli zapletov vstopil v zgradbo pri dveh drugih vhodih. Morebitno nestrinjanje z določbami hišnega reda bi lahko urejal s svojim predstojnikom, ne pa na plečih pravosodnega policista, tudi s tem, da mu je po dogodku grozil z izgubo službe. Zato ponavljamo: pravosodni policist je ravnal zakonito, sorazmerno in strokovno pravilno," so poudarili.

Zobec: Ne verjamem izsledkom takšne komisije "Ne verjamem izsledkom takšne komisije, ki ni niti neodvisna niti nepristranska in ki me sploh ni nič vprašala," nam je ob izdaji poročila komisije takrat dejal Zobec. Kot pravi, ne verjame, da ga policist ni prepoznal, saj že pol leta najmanj štirikrat na dan hodi tam mimo.



"Ves čas sem govoril, da sem Jan Zobec, vrhovni sodnik, mahal sem s ključem svoje sobe, vsi pravosodni policisti me dobro poznajo," pravi Zobec. Dodaja, da je do zdaj brez težav hodil skozi stranski vhod, ne da bi ga legitimirali. "Do zdaj za vstop na sodišče nisem potreboval nobenih dokumentov," je dejal Zobec. Zobec: Rentgen je škodljiv za zdravje ​​​Kot še poudarja, se ne želi nekajkrat na dan izpostavljati rentgenu, zato ker je to škodljivo za zdravje. "Ne vem, zakaj bi morali biti sodniki in preostali zaposleni stalno podvrženi tem žarkom, ki so karcinogeni," je povedal. Da na ministrstvu pravijo, da je bilo vse v redu, pomeni, da živimo v zelo čudni državi, ki spominja na policijsko, je še dodal Zobec.

Foto: Ana Kovač

Sodniki so si pravila postavili sami

Na ministrstvu za pravosodje so povedali, da dogodek obžalujejo, ob tem pa opozarjajo, da so pravosodni policisti v sodni palači na Tavčarjevi ulici zgolj izvajalci hišnega reda, ki so ga določili predsedniki vseh treh sodišč, ki delujejo v tej stavbi.

"Ne gre torej za pravila, ki bi jih določila izvršna oblast in bi bila sodni veji vsiljena. Ob tem želimo posebej poudariti, da nam predstavniki Okrožnega sodišča v Ljubljani, predstavniki Višjega sodišča v Ljubljani, pa tudi predstavniki vrhovnega sodišča ob različnih priložnostih sporočajo, da je bil prevzem varovanja sodne stavbe s strani pravosodne policije aprila letos pozitiven premik v smislu varnosti in ugleda sodišč in da je izvajanje tega varovanja korektno in profesionalno," so dodali.