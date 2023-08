Sodišče Mojci Vočko ni prisodilo odškodnine zaradi poročanja o golobih v stanovanju

Tožba, ki jo je novinarka Mojca Vočko vložila zoper podjetje TSmedia, izdajatelja spletnega portala Siol.net, in nekdanjo novinarko tega portala, je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani zavrnjena. Tožnica je tožbo vložila zaradi "žaljivih in neresničnih trditev o njej", napisanih in navedenih v dveh člankih, objavljenih pred desetletjem. Članka sta se nanašala na predstavitev dogodkov – uničenje najetega stanovanja, ki so ga povzročili naseljeni golobi –, zaradi katerih se je Vočkova tudi znašla v kazenskem postopku. Sodba še ni pravnomočna.

Sodišče je presodilo, da članka nista mogla povzročiti nepremoženjske škode, kakršno je navajala Vočkova, torej duševnih bolečin zaradi posegov v čast in dobro ime, kršitve osebnostnih pravic in pravice do zasebnosti, zaradi zmanjšanih življenjskih aktivnosti, kar je v sodbi tudi obrazložilo kot neutemeljeno.

Vočkova je v tožbi sprva zahtevala odškodnino v višini 300 tisoč evrov, zahtevek pa je po štirih letih zvišala na 500 tisoč evrov. Poleg tega je zahtevala odstranitev obeh spornih člankov s spletnega medija in prepoved objave svojega imena, fotografij ali posnetkov zasebnega življenja. Prav tako je od sodišča zahtevala, da toženima strankama naloži objavo javnega opravičila zaradi žaljivih in neresničnih trditev.

Spomnimo, primer, ki je bil predmet člankov, je javnost pred dobrim desetletjem precej razburkal in so o njem pisali tudi številni drugi mediji. Poročali so, da je Vočkova v najeta stanovanja naselila golobe, ki so na nepremičninah naredili ogromno škodo. Zaradi poškodovanja tuje stvari je bila v kazenskem postopku, ki se je končal z odločitvijo sodišča o obveznem psihiatričnem zdravljenju, sicer s prostosti.

Na dan naroka poskusi prelaganja obravnave

Toženi stranki – TSmedia in novinarka – sta na tožbo Vočkove odgovorili, njunim utemeljitvam pa ta uradno ni ugovarjala. Sodišče je v času po vložitvi tožbe podvomilo o pravdni sposobnosti Vočkove, ker je vložila številne odškodninske tožbe in zahteve za odstranitev člankov o njej. Tako je šele letos nadaljevalo obravnavo tožbenega zahtevka, saj je presodilo, da ni več ovir z vidika procesne sposobnosti Vočkove.

V obrazložitvi sodbe je tudi navedeno, da je Vočkova poskušala preložiti narok za glavno obravnavo, a ker je razloge nekaj ur pred začetkom naroka po mnenju sodišča nezadostno utemeljila – šlo naj bi za bolezen kot posledico napada tretje osebe, o čemer ni podala dokazov – in ker je pol ure pred začetkom razprave preklicala pooblastilo svojega pravnega zastopnika, je sodišče kljub temu nadaljevalo obravnavo tožbenega zahtevka.