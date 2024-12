Sodba moškemu iz slovenske Istre, ki je bil obsojen zaradi spolne zlorabe treh hčerk, je pravnomočna, poročajo Primorske novice. So mu pa višji sodniki dosojeno kazen s 23 let in pol znižali na 20 let in deset mesecev zapora.

Koprsko okrožno sodišče je januarja tedaj 52-letnega moškega iz slovenske Istre spoznalo za krivega spolnega zlorabljanja svojih treh hčerk in ga obsodilo na 23 let in pol zaporne kazni. Žrtve so bile ob začetku zlorab stare šest, osem in 11 let. Najstarejšo naj bi oče zlorabljal kar devet let. Obdolženi sicer krivde ni priznal.

Na sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot obramba, višji sodniki pa so sodbo nekoliko spremenili in delno ugodili obrambi. Po podatkih Primorskih novic so v precej obsežni sodbi nekoliko spremenili kvalifikacijo in izpustili nekatere očitke. Tožilstvo se je na sodbo okrožnega sodišča pritožilo predvsem glede kazni, pa tudi zaradi pravne kvalifikacije, saj je na sojenju vztrajalo pri strožji opredelitvi kaznivih dejanj, še piše časnik.

Preiskavo začeli na podlagi anonimne prijave

Po pravnomočni sodbi bo torej moški v zaporu prestal 20 let in deset mesecev. Po informacijah Primorskih novic se bodo s primerom ukvarjali še vrhovni sodniki, saj sta obe strani napovedali, da bosta vložili zahtevo za varstvo zakonitosti.

Kriminalisti so preiskavo začeli na podlagi anonimne prijave jeseni 2021. Po koncu preiskave je tožilstvo vložilo obtožbo zaradi treh kaznivih dejanj spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Po javnem predobravnavnem naroku se je sojenje nadaljevalo za zaprtimi vrati.

Moški je od decembra 2021 v priporu. Po odločitvi sodnega senata je tam ostal do pravnomočnosti sodbe, ta čas pa se mu je štel za čas prestajanja kazni.