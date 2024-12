Na mariborskem Trgu Leona Štuklja razstrelili sumljiv predmet

Mariborske policiste so danes približno ob 5.30 obvestili o črnem kovčku pred stavbo na območju Trga Leona Štuklja. Sumljivi kovček so bombni tehniki razstrelili, pri tem pa ugotovili, da njegova vsebina ni predstavljala nevarnosti za življenje ali premoženje ljudi, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Glede na to, da je bil kovček na območju, kjer se gibljejo ljudje in bi v primeru morebitne eksplozije ogrozil ljudi in povzročil veliko gmotno škodo, so policisti takoj začeli izvajati ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi in tudi okolice.

Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled ter zbirajo obvestila o morebitnem sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Po končanih aktivnostih bodo o rezultatih obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.