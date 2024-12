V prometni nesreči v Etiopiji umrlo več kot 70 ljudi

V Etiopiji je v nedeljo tovornjak s potniki zapeljal s ceste in padel v reko, pri čemer je po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo 71 ljudi. Števila potnikov v vozilu v času nesreče niso navedli, so pa sporočili, da je pet poškodovanih v kritičnem stanju in da so jih prepeljali v bližnjo bolnišnico, poročajo tuje tiskovne agencije.