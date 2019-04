Pilota etiopskega letala pred tragično nesrečo upoštevala navodila proizvajalca

Pilota sta po neuradnih informacijah sledila navodilom za izklop sistema za avtomatično preprečevanje izgube vzgona letala (MCAS), a jima kljub temu ni uspelo spet prevzeti nadzora nad letalom.

Kot so še pokazali podatki iz črnih skrinjic, sta pilota nato znova vklopila sistem in poskušala na drug način prevzeti nadzor nad zrakoplovom. Preiskovalci so sicer pretekli teden potrdili, da se je sistem MCAS aktiviral tik pred strmoglavljenjem letala. Še ta teden naj bi objavili tudi preliminarno poročilo, so sporočile etiopske oblasti.

Pilota sta se borila za nadzor nad letalom, a je program odpovedal

Tudi preiskava lanske nesreče letala boeing 737 max 8 družbe Lion Air, v kateri je umrlo 189 ljudi, je pokazala, da sta se pilota borila za nadzor nad letalom, ki je več kot 20-krat spustilo nos proti Zemlji, pilota pa sta ga popravljala nazaj in vmes brskala po priročniku letenja z 737 max 8, ker nista vedela, kaj se dogaja.

Poseben program v letalu je od senzorja pridobival napačne informacije o tem, kam je usmerjen sprednji del letala. Računalnik je dobil informacijo, da letijo pokonci, ter presodil, da lahko izgubijo vzgon in strmoglavijo, zato je nos letala nemudoma obrnil navzdol. Pilota sta ga medtem skušala obrniti navzgor, a jima ni uspelo.

Letalski proizvajalec Boeing je po tragični nesreči izdal posebna navodila, kako ukrepati ob težavah s sistemom za preprečevanje izgube vzgona letala.