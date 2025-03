Premier Golob pa je v nedeljo na posnetku na družbenem omrežju Facebook potrdil, da je vlada predlagala t. i. zimski dodatek oz. božičnico za vse upokojence. Znašala bo med 150 in 250 evrov. "To ni enkratna pomoč. To je dolgoročna zaveza. Pokojninski sistem prenavljamo zato, da bo vaša jesen življenja dostojna, je dejal Golob. Ob tem je poudaril, da bo prvo izplačilo že letos, skupaj z novembrsko pokojnino.

Upokojitvena starost naj bi se podaljševala s 60 na 62 let

Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila STA, naj bi se zahtevana upokojitvena starost postopno od leta 2028 podaljševala s 60 na 62 let za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa oz. s 65 na 67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Obdobje za izračun pokojninske osnove naj bi se od leta 2028 podaljševalo, od leta 2035 naprej pa naj bi vključevalo 40 let zavarovanja, pri čemer bi pet najmanj ugodnih let za zavarovanca izločili.

Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe naj bi se z zdajšnjih 63,5 odstotka od leta 2028 naprej postopno zviševal, od leta 2035 naprej pa znašal 70 odstotkov. Pri usklajevanju pokojnin naj bi medtem vse bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in vse manj rast plač.

Nenazadnje naj bi uvedli božičnico, ki naj bi bila prvič izplačana že novembra letos.