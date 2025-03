Socialni partnerji bodo v ponedeljek podpisali dogovor o predlogu pokojninske novele, so sporočili z ministrstva za delo. Navzoč bo tudi predsednik vlade Robert Golob, ki bo zbrane nagovoril, so navedli v njegovem kabinetu. Po podpisu dogovora bo predlog usklajenih sprememb predstavljen javnosti.

Pogajalska skupina v okviru Ekonomsko-socialnega sveta je predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pripravljala od septembra lani, vsebinski del pa končala v ponedeljek. Vlada je zatem pripravila osnutek dogovora, ki so ga obravnavali organi delodajalcev in sindikatov.

Predlog novele je še vedno neuraden. Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila STA, pa naj bi določil višjo zahtevano upokojitveno starost in daljše obračunsko obdobje. Hkrati naj bi prinesel večje odmerne odstotke in božičnico.