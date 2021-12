So prebivalci Hudega kaj "hudi"? #video

Denis Malačič, novinar Planet TV, se vsak petek potepa po naši lepi deželi in obiskuje kraje z zanimivimi imeni. Tokrat je raziskoval huda naselja, katerih ima žepna državica pod Alpami kar nekaj. Malo hudo je v občini Ivančna Gorica, Hudo Brezje imajo v občini Sevnica, Hudo pa imajo tudi v občinah Tržič, Novo mesto in Domžale.

Odpravil se je v naselje Hudo, ki se nahaja v neposredni bližini Volčjega Potoka, in preveril, ali je tukaj bolj hudo kot drugod po Sloveniji. Domačini so se soglasno strinjali, da se imajo lepo. Hudo je namreč bilo včasih, ker naj bi se nekaj hudega zgodilo "enkrat pred novim letom" in v času turških upadov, je povedala domačinka Ivanka Brodar. Tudi Hujani, prebivalci Hudega, niso prav nič "hudi," ampak zelo prijazni. Pa ne le oni, tudi njihovi kužki in snežaki.