Ko se znajdemo na Razpotju #video

Najboljše stvari se zgodijo, ko se znajdemo na razpotju. Novinar Planet TV je na zasavskem razpotju preveril, ali to res drži. Zasavsko Razpotje je tako majhno, da niti domačini ne vedo, koliko hiš točno imajo. Štiri, pet, šest, kdo bi vedel? Krajevne table ni, da pa je tukaj res razpotje, pričajo hišne številke. Kot je povedal eden od domačinov, so v teh krajih včasih križišču rekli razpotje in tako se je to poimenovanje obdržalo vse do danes.