So metulji res krivi za selitev nogometašev v Koper?

Selektor Matjaž Kek in Nogometna zveza Slovenije sta za tokratne priprave pred kvalifikacijskima tekmama za uvrstitev na Evropsko prvenstvo izbrala nogometni stadion Bonifika v Kopru. Najboljši slovenski nogometaši so predvsem želeli pobegniti pred nekoliko bolj zimskimi temperaturami, ki vladajo v tradicionalni pripravljalni bazi na Brdu pri Kranju. Razlog pa tiči tudi v prenovi tamkajšnjega hotela Kokra in igriščem brez razsvetljave.

Najsodobnejši nacionalni nogometni center na Brdu, ki so ga odprli pred dobrimi tremi leti, stal pa je 8,5 milijona evrov, namreč nima reflektorske razsvetljave. Ker se popoldanski treningi na reprezentančnih pripravah praviloma začenjajo ob 17. uri, ko se v zimskem času že prične temniti, je igrišče za kakovostno vadbo tako neuporabno.

Matjaž Krajnik, predstavnik za stike z javnostjo pri NZS, nam je pojasnil, da umetne razsvetljave niso smeli postaviti zaradi prevelikega svetlobnega onesnaženja in različnih okoljevarstvenih omejitev. Med drugim tudi zaradi redke vrste metuljev, ki živijo v parku Brdo.

Foto: Vid Ponikvar Krajnik je še povedal, da obilno deževje in poplave na Obali ne ogrožajo treningov izbrane vrste. Z razmerami za vadbo je zadovoljen tudi selektor Matjaž Kek.