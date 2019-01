Smiljić ni priznal krivde v aferi podkupovanja za preskakovanje čakalnih vrst

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so se danes nadaljevali predobravnavni naroki za soobtožene v aferi domnevnega podkupovanja za preskakovanje čakalnih vrst v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Prvoobtoženi in nekdanji zaposleni v UKC Ljubljana Uroš Smiljić krivde ni priznal, zdravnik Rado Janša pa danes ni prišel na sodišče.

Smiljić naj bi v UKC Ljubljana več let veljal za nekakšno sivo eminenco, ki lahko uredi karkoli. Kot so po hišnih preiskavah oktobra 2016 poročali mediji, naj bi skladiščnik, ki se je predstavljal tudi kot strokovnjak za računovodstvo ali celo kot pomočnik direktorja, med ljudmi veljal za nekoga, ki lahko vse uredi, tudi obravnave mimo čakalnih vrst v zameno za nagrade.

Obtožnica navaja več primerov podkupnine

Obtožnica navaja več primerov, ko naj bi Smiljić zahteval in prejel podkupnine od različnih ljudi v zameno za to, da jim je uredil hitrejše preglede, posege ali zdravljenje pri točno določenih zdravnikih. Podkupnine naj bi bile tako v denarju kot tudi v materialnih dobrinah, od piščancev in jajc do kuhinjske omarice.

Foto: STA

Smiljićev zagovornik Peter Žnidaršič je danes predlagal izločitev ovadbe Iztoka Požarja, ki je tudi ena od podlag za pregon. Po odvetnikovih besedah so policisti Požarja namreč šele tik pred koncem podajanja izjave opozorili, da je osumljeni v zadevi. Prav tako je zahteval izločitev vseh dokazov, ki so bili pridobljeni na podlagi te ovadbe.

Požar priznal krivdo

Požar, ki je tudi obtoženi v isti zadevi, je na predobravnavnem naroku minuli teden že priznal krivdo, in sicer, da je Smiljiću plačal 20 tisoč evrov za to, da bi njegovi partnerici uredil hitrejšo operacijo in zdravljenje raka.

Podkupnino naj bi Požar dal Smiljiću, da bi se s priznanim kirurgom na Onkološkem inštitutu Erikom Brecljem dogovoril za zdravljenje Požarjeve žene. Brecelj je izvedel za nepravilnosti in tudi sam podal ovadbo. Smiljićeva obramba je danes zahtevala njegovo neposredno zaslišanje na glavni obravnavi.

Foto: Reuters

Smiljićev zagovornik je sodišču danes predložil še kazensko ovadbo, ki jo je Smiljić podal zoper Požarja zaradi krive ovadbe. "Vse priče, ki so se izpovedovale o sodelovanju Smiljića in Požarja, so zelo jasno povedale, da Smiljić s Požarjem in bolnišnico ni imel nič," je zagovornik pojasnil utemeljitev ovadbe. Prav tako je predlagal pridobitev podatkov o predkazenskih in kazenskih postopkih zoper Požarja, saj naj bi zoper njega tekli postopki zaradi premoženjskih kaznih dejanj.

Tožilka prepričana, da so vsi dokazi pridobljeni zakonito

Zaradi preverjanja zakonitosti postopka je obramba predlagala tudi pridobitev dokazil, s katerimi je sodišče odredilo uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, na katerih po besedah tožilke Bojane Pogorelec "večinoma temelji zadeva". Tožilka je sicer prepričana, da so tako Požarjeva ovadba kot vsi drugi dokazi pridobljeni zakonito.

Foto: STA

"Če vestno opravljaš delo in opozoriš, da gre pri nabavi medicinskega materiala na leto več milijonov evrov za deset artiklov, na koncu za nagrado dobiš obtožnico. Marsikomu pa se še lahko tresejo hlače. V javnosti bomo pokazali, kaj se dogaja v slovenskem zdravstvu," je po koncu obravnave dejal Smiljić v izjavi za medije. Zanikal je tudi, da bi prejel 20 tisoč evrov ali kakšna druga darila.

Tudi Sašo Žaljec in Stanko Raner, obtožena podkupovanja, danes nista priznala krivde, predobravnavni narok za Janšo, ki se je zdravniško opravičil, pa je preložen na 19. februar.