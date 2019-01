Obnova vodovoda na onkologiji: Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Štularja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Specializirano državno tožilstvo je zavrglo ovadbo Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana zoper nekdanjega vodjo investicij na ministrstvu za zdravje Tadeja Štularja, so sporočili z ministrstva za zdravje. OI je Štularju očital zlorabo položaja in pridobitev premoženjske koristi podjetju Kovinar Kočevje in podizvajalcema pri obnovi vodovoda.