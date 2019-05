Slovo Mojce Senčar: "Lahko rečem, da je res ljubila življenje" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji vsak dan najmanj trem ženskam povedo, da so zbolele za rakom dojk. Več kot ena na dan tudi umre. "A če je rak dojke odkrit zgodaj, gre za izjemno dobro ozdravljivo bolezen,'' je vedno poudarjala častna predsednica združenja Europa Donna, ki je svoj boj z rakom v 80. letu starosti v nedeljo za vedno izgubila.

Mojca Senčar je bila prvi glas žensk z rakom dojk. Sama se je z njim borila dvakrat. Prvič je zbolela po svojem 40. letu, drugič pa se je rak v razsejani obliki vrnil po 33 letih. Poznali smo jo kot zdravnico, primarijko, anesteziologinjo, predvsem pa toplo žensko, ki je vedno priskočila na pomoč bolnicam in njihovim svojcem. Vse do konca je bila neutrudna borka za pravice bolnikov, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Mojca Senčar je res ljubila življenje

"Lahko rečem, da je res ljubila življenje. Njen moto je bil, da je vsak dan, ki ga ne preživiš lepo, izgubljen. Tako da se je zares trudila izkoristiti vsak dan, ga ceniti in živeti polno ne glede na to, kakšno je vreme ali v kakšni situaciji si," pripoveduje predsednica združenja Europa Donna Tanja Španić.

"Lahko rečem, da je res ljubila življenje. Njen moto je bil, da je vsak dan, ki ga ne preživiš lepo, izgubljen," se Mojce Senčar spominja predsednica združenja Europa Donna Tanja Španić. Foto: Ana Kovač

Mojca Senčar je iz vsake situacije je znala potegniti najboljše, razlaga ženska, ki v združenju Europa Donna nadaljuje z njenim poslanstvom. Tanji Španić, ki se je z rakom dojke borila pred enajstimi leti oziroma pri komaj 26. letih, je podpora Senčarjeve pomenila ogromno.

"Mojca je bila zelo pomembna oseba pri tem, da se je presejalni program Dora vzpostavil tudi po Sloveniji in da se bolezen začne odkrivati čim bolj zgodaj. Če je rak dojke odkrit zelo zgodaj, potem je namreč visoko ozdravljiv," pojasnjuje Španićeva.

Svoje življenje je posvetila detabuiziranju raka

Danes je v združenju Europa Donna že več kot tri tisoč žensk. Senčarjeva je svoje življenje posvetila detabuiziranju raka, osveščala je o zdravem načinu življenja in pomenu zgodnjega odkrivanja. "Tako kot se nam zdi normalno, da si vsak dan umivamo zobe, bi se morali naučiti, da si enkrat na mesec pregledamo dojke," razlaga Španićeva.

"Ko nisem več mogla dihati, jo je glavna sestra poklicala domov. Mojca se je takrat nemudoma usedla v avto in prevozila celo rdeč semafor, da je prišla in mi pomagala pri dihanju," pripoveduje prostovoljka pri združenju Europa Donna Darja Rojec. Foto: STA

Bolnicam je Senčarjeva z deljenjem svoje izkušnje dajala optimizem. Darja Rojec, ki je raka dojke premagala že dvakrat, se je z njo prvič srečala pred 25 leti. "Bila sem zelo presenečena, ko je nekoč prišla v sobo, kjer smo bile še ostale bolnice. Odpela si je bluzo in rekla, no dekleta, a vidite, tudi jaz sem imela raka. Sem brez dojke, živim naprej in veselo gremo naprej," se spominja prostovoljka pri združenju Europa Donna.

Na telefon se je oglasila tudi sredi noči

Senčarjeva je bila po njenih besedah izjemno požrtvovalna. Na telefon se je oglasila tudi sredi noči. "Ko nisem več mogla dihati, jo je glavna sestra poklicala domov. Mojca se je takrat nemudoma usedla v avto in prevozila celo rdeč semafor, da je prišla in mi pomagala pri dihanju," pripoveduje Rojčeva.

Čeprav se je Senčarjeva tudi sama borila za svoje življenje, se spopadala z agresivnim zdravljenjem in lastno minljivostjo, je vse do konca ostala optimistka, so poročali na Planetu. Od ženske z veliko začetnico se lahko poslovite v četrtek ob 13. uri na ljubljanskih Žalah.