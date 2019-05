Umrla Mojca Senčar, prvi glas žensk z rakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Poznali smo jo kot zdravnico, primarijko, anesteziologinjo, toplo žensko, ki je vedno priskočila na pomoč bolnicam in njihovim svojcem, in neutrudno borko za pravice bolnikov," o Mojci Senčar pravijo v združenju Europa Donna, ki ga je pomagala postaviti na noge. Foto: Ana Kovač

V 80. letu in po ponovljeni bolezni raka se je poslovila Mojca Senčar, dolgoletna predsednica in v zadnjih dveh letih častna predsednica združenja Europa Donna Slovenija. Tudi z njeno pomočjo smo postali pomemben glas žensk z rakom, so ob tem sporočili iz združenja.

Rak te zaznamuje za vse življenje, a hkrati spremeni tvoj pogled na svet, da ti vedeti, da je pomembnih le malo stvari, je lansko jesen v intervjuju za Siol.net dejala zdaj že pokojna Mojca Senčar. Na vprašanje, kaj je pomembno, je odgovorila:

Da znaš iz vsakega trenutka potegniti maksimum. Da se znaš veseliti, da se zaveš, da se trenutek, ki ga nisi preživel lepo, ne bo vrnil. Edino pomembno je dobro živeti, skrbeti za svoje zdravje in pomagati drugim, kjer le lahko.

Prvič dobila boj z boleznijo, a se je ta vrnila

Foto: Ana Kovač Danes pa so iz združenja Europa Donna sporočili, da je Senčarjeva izgubila boj s težko boleznijo.

Senčarjeva je prvič za rakom zbolela že leta 1981, po svojem 40. letu. Po ozdravitvi je nadaljevala z delom na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. "Kot zdravnica je pomagala številnim bolnicam med zdravljenjem ter jim vlivala optimizem z deljenjem svoje izkušnje," so zapisali v združenju.

A je nekaj let nazaj doživela ponovitev bolezni. Kljub temu je Senčarjeva ostala optimistka.

"Tudi z boleznijo, kot je rak dojke, se da še naprej in kakovostno živeti. Pojav metastaz še ne pomeni smrtne obsodbe," je oktobra lani dejala v pogovoru z novinarko Siol.net Alenko Teran Košir.

Da rak ne bi bil več tabu

V združenju so danes posebej poudarili, da je, čeprav se je spopadala s svojo bitko za življenje, z agresivnim zdravljenjem in soočanjem z lastno minljivostjo, ostala aktivna v družbi in pomagala pri detabuiziranju raka.

"Nadaljevala je s svojim delom, pozitivnim pogledom na življenje in polna življenjske energije še naprej pomagala številnim ženskam, čeprav se je sama spopadala s svojo bitko za življenje, z agresivnim zdravljenjem in soočanjem z lastno minljivostjo."

V zadnjem času pa je še posebej glasno opozarjala na pomen paliativne oskrbe in urejanja področja evtanazije ter nas učila, kako se soočiti s strahom in pogledati smrti v oči, ko se čas izteka, so sporočili iz Europa Donne.